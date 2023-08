UTA Arad - Poli Iași, LIVE TEXT de la 18:30. Rednic caută prima victorie

UTA Arad a acumulat un singur punct în primele trei etape. Cu toate acestea, echipa lui Mircea Rednic a condus în toate jocurile, cu Oțelul (1-1), CFR Cluj (1-3) și FC Hermannstadt (1-2).

Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, este convins că UTA va reuși astăzi să obțină prima victorie din noul sezon.





"E prima săptămână în care am tot lotul la dispoziție și ăsta e un lucru bun. Avem un meci important, nu există altă alternativă decât victoria. Sunt convins că vom lua toate cele 3 puncte. Noi suntem favoriți, jucăm acasă.





Am făcut maximum două schimbări de la meci la meci, suntem mult mai omogeni acum. Ne-am antrenat în efectiv complet și asta contează. Noi am suferit din punct de vedere fizic. Iar golurile le-am luat din faze fixe. Am avut și 3 penalty-uri dictate împotriva noastră, dintre care două, pentru contacte ușoare, au fost date de VAR", a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă premergătoare jocului.