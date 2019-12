Uraganul Dorinel a SPART lotul! A dat afara 8 jucatori. Cati vin in loc

Dorinel Munteanu spera s-o salveze pe Resita de la retrogradarea in liga a 3-a.

Ca sa reuseasca, fostul mijlocas vrea sa-si completeze lotul cu nume importante. De la Resita vor pleca cel putin 8 jucatori, a anuntat presedintele Cristi Bobar. Dorinel le-a transmis oficialilor clubului ca nu se mai bazeaza pe niciunul dintre ei.

"Am avut o sedinta cu antrenorul Dorinel Munteanu si mi-a prezentat o lista cu opt jucatori cu care nu mai doreste sa colaboreze. Imi pare rau, eu le-am propus o reziliere de comun acord, pentru ca asa este normal. Sunt jucatori aflati sub contract, si cred ca este cel mai bine pentru ei sa joace la alte echipe, unde sunt doriti de antrenori. Este vorba despre portarul Adrian Horvat, Flavius Vladia, Dragos Saulescu, Alin Lazar, Cristian Poiana, Marian Musteta si Alexandru Cioabla. Milorad Banac este cu semnul intrebarii, si probabil al treilea portar, Toader, va mai fi pe lista. Deja s-a reziliat fara niciun fel de probleme cu Saulescu si Cioabla. Le urez bafta in continuare", a spus Bobar Radio Resita.

15 jucatori sunt pe lista de achizitii a Resitei. Dintre fotbalistii alesi de Dorinel, sefii clubului spera sa rezolve macar jumatate.