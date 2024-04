Pentru giuleșteni a urmat însă o perioadă neagră în campionat cu trei rezultate negative în play-off (1-2 vs. Farul, 1-2 vs. Universitatea Craiova și 1-4 vs. CFR Cluj), dar și cu dosarul ”Pyro”, în care Liviu Ungurean, zis ”Bocciu”, șeful de galerie, a fost arestat, iar Daniel Niculae, președintele Rapidului, a fost audiat.

Un fotbalist de la FCSB o face praf pe Rapid: ”Au făcut mare petrecere după victorie și au urmat înfrângerile”

Mihai Lixandru, mijlocașul central de la FCSB care și-a consolidat locul de titular în angrenajul lui Elias Charalambous, a înțepat-o pe Rapid București în urma victoriei giuleștenilor cu 4-0 din etapa #30 a sezonului regular și a menționat că roș-albaștrii nu vor face niciodată ”nuntă” după un rezultat pozitiv.

De asemenea, fotbalistul de la FCSB a admis că finalul campionatului va fi dificil și că jucătorii trebuie să rămână echilibrați pentru a-și menține forma bună

Echipa pregătită de Elias Charalambous e prima clasată în play-off-ul Superligii României cu 41 de puncte și se bucură de 10 puncte avans față de CFR Cluj (locul doi) și de Universitatea Craiova (locul trei). FCSB are trei din trei victorii posibile în partea a doua a campionatului.

”Finalul de campionat o să fie cum a fost tot campionatul, greu, pentru că aţi văzut că orice echipă poate să bată orice echipă. Suntem pregătiţi şi încrezători, nu ne dorim să facem nuntă, cum s-a întâmplat la alte echipe.

Au făcut mare petrecere după o victorie şi după au urmat câteva înfrângeri. Rămânem echilibraţi, suntem conştienţi că putem să strângem înfrângeri la rând dacă nu rămânem aceeaşi echipă de la începutul campionatului”, a spus Mihai Lixandru, potrivit OrangeSport.

Pentru FCSB urmează confruntarea cu CFR Cluj de duminică, 14 aprilie, de la ora 21:00, în etapa cu numărul patru din play-off-ul Superligii României. Cele două echipe se vor întâlni pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, iar confruntarea va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

În primele trei etape ale play-off-ului, FCSB a învins-o ”acasă” pe Sepsi OSK cu 1-0, a reușit să o destabilizeze pe campioana en-titre, Farul Constanța, în deplasare, la Ovidiu, scor 1-0, și și-a trecut în cont a treia victorie împotriva contracandidatei la titlu Universitatea Craiova, 3-0.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte