Liderul din Superligă are trei victorii consecutive în acest an, iar meciul are o miză importantă, în contextul în care se duelează campioana și vicecampioana en-titre. Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare meciului de pe Arena Națională, care se desfășoară chiar de ziua de naștere a lui Gheorghe Hagi.

Elias Charalambous: „Sper să nu fie fericit de rezultat!”

Antrenorul vicecampioanei en-titre a prefațat duelul cu Farul Constanța și a dorit să îi transmită un mesaj lui Gheorghe Hagi cu ocazia zilei sale de naștere.

„Știți că toate meciurile sunt dificile, așa cum spun mereu, în special că jucăm cu campioana din sezonul trecut, care îl are antrenor pe cel mai mare jucător din istoria României, doar prin asta înțelegeți ce meci greu va fi. Simt că jucătorii mei sunt într-o formă bună în aceste momente, dar trebuie să o arătăm la meci, să câștigăm și să luăm cele trei puncte.

Nu știam că e ziua lui, dar vreau să îi urez de pe acum 'La mulți ani', este ziua unei legende mâine și sper să fie sănătos, fericit. Nu e despre fotbal, cu siguranță își va sărbători aniversarea, dar fotbalul e un lucru, aniversarea e ceva diferit. E o zi specială pentru el, sper să nu fie fericit de la rezultat, dar îi doresc 'La mulți ani'”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Cum a comentat Elias Charalambous absența lui Darius Olaru

Întrebat despre absența lui Darius Olaru, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, Elias Charalambous s-a arătat încrezător că mijlocașul poate fi suplinit cu succes de cel care va fi ales să îl înlocuiască.

„Darius, v-am spus deja că e jucător important pentru noi, dar sunt sigur că jucătorul care îi va lua locul va face o treabă bună. Restul fotbaliștilor pe care i-am avut accidentați până acum nu vor fi în lot, Haruț, Chiricheș.

Nu contează cum încep meciul, avem noroc că fotbaliștii din atac se pot schimba în meci, avem flexibilitate, ați văzut că le-am schimbat pozițiile în timpul meciului”, a adăugat antrenorul cipriot.