Caz bizar la Universitatea Craiova. Un fost antrenor reacționează tăios 

Mihai Rotaru, șeful clubului din Bănie, l-a convins pe Laurențiu Reghecampf să preia echipa după ce Universitatea s-a despărțit de Eugen Neagoe. Ciudat însă este faptul că Reghecampf, un antrenor care lucra cu același staff de multe sezoane, a preluat echipa însă fără doi dintre colaboratorii săi obișnuiți: secundul Viorel Dinu și antrenorul de portari Florin Tene, fostul goalkeeper de la Dinamo, Rapid și Steaua, doi specialiști valoroși.

În privința acestei decizii nu au fost făcute comentarii nici din partea clubului din Craiova, nici din partea lui Reghecampf. Cazul ciudat a fost însă analizat de Basarab Panduru, fost antrenor secund la Universitatea, în perioada în care Reghecampf a condus echipa sezonul trecut.

"Să vorbeşti aşa urât despre un staff, despre toată lumea, iar acum vine fără secunzi. Acelor oameni nu ai ce să le reproşezi, îi cunosc pe toţi"

Panduru, analist sportiv la Orange Sport, a vorbit despre Viorel Dinu și Florin Tene.

"Sunt lucruri diferite. Dacă mă aşteptam (n.r. - să revină) la cum a plecat, probabil că nu. Dacă îmi spui că e antrenor şi omul trebuie să se antreneze, notez şi asta. Mi s-a părut o plecare urâtă. (n.r. - despre Mihai Rotaru) Să vorbeşti aşa urât despre un staff, despre toată lumea, iar acum vine fără secunzi. Acelor oameni nu ai ce să le reproşezi, îi cunosc pe toţi.

De data asta a găsit acolo o echipă, probabil că asta i s-a spus. Uite, sunt aici oameni. A venit cu preparatorul, n-a venit cu Dinu, cu Tene, dar oamenii sunt foarte serioşi, secunzii lui. Acum bănuiesc că nu mai există nicio problemă, toată lumea munceşte de dimineaţa până seara şi acum nu mai ai de cine să te legi dacă lucrurile nu merg, nu?

Reghe e un mare antrenor, când îl văd implicat", a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

25 de victorii, șapte remize și 12 înfrângeri a înregistrat Laurențiu Reghecampf pe banca Universității Craiova, în primul său mandat

"Laurențiu Reghecampf revine pe banca tehnică a Universității Craiova. Suporterii alb-albaștri îl cunosc deja pe experimentatul tehnician, Știința, sub îndrumarea sa, arătând un fotbal așa cum ne dorim cu toții, ofensiv și spectaculos. Succes, Laurențiu, și abia așteptăm să duci “Campioana unei Mari Iubiri” acolo unde îi este locul", a fost anunțul oltenilor.

U Craiova, echipa lui Mihai Rotaru, ocupă locul 8 în Superliga după trei etape. În etapa a treia, echipa lui Reghecampf a remizat în deplasare, scor 1-1 cu CFR Cluj. „Mai avem de muncă, îmi doresc ca jucătorii să aibă mai mult curaj cu balonul. Avem jucători cu care putem să pasăm, să avem posesie prelungită, chiar dacă echipa adversă pune presiune. Calitate există, vom lucra lucrurile pas cu pas și sper că jucătorii vor ajunge acolo unde îmi doresc eu.

Echipa nu înseamnă doar Alex Mitriță. Trebuie să fie unită, să joace toți împreună, să accepte. Într-adevăr, Alex are calitate individuală foarte mare, dar toți trebuie să-și aducă aportul la rezultat și la joc”, a spus Reghecampf, după meciul cu CFR.

De ce a plecat Reghecampf de la Universitatea Craiova după primul mandat

Reghecampf, ultima dată antrenor la Neftchi Baku, explica în trecut motivele pentru care a plecat de la Universitatea Craiova.

”E foarte simplu. Am purtat niște discuții pe tema lotului și a obiectivelor. Asta se întâmpla în iarnă, când erau și mulți accidentați, aveam nevoie de jucători. Nu s-a rezolvat absolut nimic. Iar în vară, când am reluat tema, iar nu s-a mișcat nimic. Am ajuns la niște dialoguri în contradictoriu, moment în care am preferat să ne despărțim. Să rămânem prieteni și să nu deviem în discuții mai urâte.

Dacă un antrenor cere ceva decent și nu i se aduce, înseamnă că undeva la mijloc există un scurtcircuit. Vor apărea mereu discuții că nu există același plan de ambele părți. N-am vorbit concret despre nume, ci doar de anumite poziții pe care aș fi vrut să le acoperim. Răspunsul a fost mereu că ’se rezolvă, se rezolvă, se rezolvă’.

Dar faptic nu s-a întâmplat nimic. Abia după ce am plecat eu de acolo s-au rezolvat niște lucruri pe care și eu le solicitasem. Când se petrec astfel de situații, nu mai există atmosfera potrivită la echipă și nici modul de lucru nu mai e cel care ar trebui să fie”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru PlaySport.