Este vorba despre Hermannstadt, care a avut un start modest de sezon și ocupă locul 14 în clasament, cu 13 puncte acumulate.

Marius Măldărășanu, în pericol la Hermannstadt

Hermannstadt a pierdut în fața Gloriei Buzău la scor de neprezentare, iar oficialii grupării sibiene se gândesc să schimbe antrenorul, pe Marius Măldărășanu. Hermannstadt a pierdut ultimele trei meciuri, iar scaunul lui Măldărășanu pare că se clatină.

Claudiu Rotar, oficial al clubului din Sibiu, a dezvăluit că marți duminică va avea loc o ședință în cadrul clubului în urma căreia se va discuta și despre viitorul lui Marius Măldărășanu.

”Am luat mai puțin cu una față de ultimele două meciuri. În ultimele două meciuri am luat 4 goluri, acum am luat 3. Nu știu, nu e bine. Mâine ne întâlnim, o să vină echipa la Sibiu, azi a avut zi liberă. Nu am stabilit nimic încă. E complicat, suntem într-o pasă proastă.

Dar echipa asta a bătut FCSB, a făcut egal cu Craiova, a bătut Iașiul. Sunt momente și momente, așa e în fotbal

Nu am discutat despre asta. Noi nu am înțeles cele 6 schimbări din echipa de start. Când faci 6 schimbări într-o echipă înseamnă că ai o teamă de ceva, nu funcționează ceva”, a spus Claudiu Rotar, conform iamsport.ro.

Hermannstadt, pe locul 14 în clasament