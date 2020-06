ULTIMA ORA! Craiova i-a prelungit contractul lui Florin Gardos! Anuntul facut de olteni 

Florin Gardos, fundasul Universitatii Craiova, si-a prelungit contractul cu gruparea din Banie.

Noua intelgere este valabila pana la sfarsitul sezonului, iar oltenii au optiune de prelungire pe inca un an. El a fost cumparat in 2018 pentru suma de 2 milioane de euro de la Southampton.

Gardos este chinuit de accidentari. In iulie 2019, s-a accidentat in partida retur cu FC Sabail. Dupa ce a fost introdus pe teren in minutul 76, jucatorul Craiovei a facut semn ca nu mai poate, iar medicii au spus ca suferit o noua ruptura de ligamente. Accidentarea l-a facut sa rateze intreg sezonul.

In cariera lui, fundasul roman a mai jucat pentru Concordia Chiajna, FCSB, Southampton si Poli Iasi. In 2014, "sfintii" plateau pentru el suma de 6,8 milioane de euro. Accidentarile i-au fragmentat cariera, iar in prezent este evaluat la 650 de mii de euro.