După 12 meciuri desfășurate în primul eșalon al României, 'U' Cluj se află pe locul opt în clasament cu 15 puncte. În consecință, echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a înregistrat trei victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri până acum.

'U' Cluj s-a despărțit de un jucător! Doar trei luni a rezistat la echipă

Ardelenii au anunțat oficial că s-au despărțit de Radoslav Dimitrov, bulgarul adus la începutul actualei stagiuni de la Sepsi OSK. Doar opt apariții a bifat fundașul dreapta la trupa de pe „Cluj-Arena”.

„FC Universitatea Cluj a ajuns, marți, la un acord cu fundasul Radoslav Dimitrov privind rezilierea contractului”, se arată în comunicatul oficial emis de ardeleni.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Radoslav Dimitrov a fost legitimat la echipe precum Montana, Litex, Sportist Svoge, Slavia Sofia, Levski Sofia, Loko Plovdiv, FC Botoșani, Universitatea Criova, Sepsi OSK și 'U' Cluj.

Cele mai multe apariții din cariera sa le-a bifat la Slavia Sofia, 145, unde a reușit să marcheze trei goluri și să ofere nouă pase decisive, în aproape 12 mii de minute, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

'U' Cluj, în perioada de mercato

Veniri - Marco Fossati (30 ani / închizător / H. Split / gratis), Elvis Manu (30 ani / atacant / B. Plovdiv / gratis), Lucas Masoero (28 ani / f. central / Nizhniy Novgorod / gratis), Andrei Peteleu (31 ani / f. dreapta / CFR Cluj / gratis), George Cîmpanu (22 ani / ex. dreapta / CSU Craiova / împrumutat), Valentin Gheorghe (26 ani / ex. stânga / FCSB / gratis), Bogdan Vătăjelu (30 ani / f. stânga / CSU Craiova / gratis), Kevin Doukoure (24 ani / m. central / Farul / gratis), Mihai Bordeianu (31 ani / închizător / CFR Cluj / gratis), Bogdan Mitrea (35 ani / f. central / CSU Craiova / gratis), Daniel Popa (27 ani / atacant / Chindia / gratis), Doru Popadiuc (28 ani / m. ofensiv / Chindia / gratis), Ovidiu Perianu (21 ani / închizător / FCSB / împrumutat), Ianis Stoica (20 ani / atacant / FCSB / împrumutat), Radoslav Dimitrov (34 ani / f. dreapta / Sepsi / gratis), Andreias Calcan (29 ani / ex. stânga / Argeș / gratis), Filip Ilie (21 ani / atacant / Sport Team / împrumutat), Robert Silaghi (21 ani / m. ofensiv / CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Dragoș Jișa (Jiul Petroșani), Rareș Uțiu (Buzău), Iustin Neacșu (M. Baia Mare), Alberto Țică (Gloria Bistrița), Tudor Vomir (U. Ungheni), Septimiu Kolbasz (M. Ocna Dej), Vlad Moraru (Ripensia), Rareș Scocîlcă (Oțelul), Ciprian Călugăr (U. Dej), Antonio Marcu (M. Buzău), Mario Maroșan (Deva), Cosmin Meșter (Zalău), Alin Văsălie (M. Baia Mare)

Plecări - Mamadou Thiam (28 ani / atacant / Al Arabi / 500.000 euro), Mihai Bordeianu (31 ani / închizător / Poli Iași / gratis) Ivan Martic (32 ani / f. dreapta / CSU Craiova / împrumut expirat), Martin Remacle (26 ani / m. central / Botoșani / împrumut expirat), Ze Gomes (24 ani / atacant / CFR Cluj / împrumut expirat), Florian Haită (22 ani / ex. dreapta / Farul / împrumut expirat), Răzvan Trif (25 ani / m. stânga / CS Mediaș / gratis), Ovidiu Horșia (22 ani / ex. dreapta / FCSB / împrumut expirat), Aurelian Păun (22 ani / portar / Oțelul / gratis), Adrian Bălan (33 ani / atacant / Chiajna / gratis), Romario Pires (34 ani / m. central / Chiajna / gratis), Denis Ispas (29 ani / f. central / Chiajna / gratis), Lorand Fulop (25 ani / m. central / contract încheiat), Florin Ilie (31 ani / f. central / Poli Iași / gratis), Ivan Goranov (31 ani / f. stânga / Nikeas / gratis), Ely Fernandes (32 ani / ex. stânga / gratis), Raul Nistor (U. Alba Iulia / împrumutat), Raul Rotund (Șelimbăr / împrumutat), Denis Măneran (Beliu / împrumutat), Rareș Scocîlcă (U. Dej / împrumutat), Tudor Vomir (U. Alba Iulia / împrumutat), Alin Văsălie (Mioveni / împrumutat), David Molnar (Zalău / împrumutat), Matei Moraru (Ceahlăul / împrumutat), Patrik Kis (ACS Tg. Mureș / împrumutat), Vlad Moraru (ACS Tg. Mureș / împrumutat)