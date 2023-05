Tudor Băluță, reacție sinceră după Farul - Rapid 7-2: "Nu sunt foarte multe de spus"

Farul Constanța, care a făcut un nou pas către titlul de campioană, s-a impus prin golurile marcate de Denis Alibec (minutele 3 - penalty, 45, 61), Tudor Băluţă (minutele 23, 27) şi Louis Munteanu (minutele 74, 77). Pentru oaspeţi au înscris Cristian Săpunaru (minutul 59) şi Marko Dugandzic (minutul 86 - penalty).

Pentru Rapid este cel mai drastic eşec din acest campionat. Echipa antrenată de Adrian Mutu venea după victorii cu FCSB şi CFR Cluj. Rapid are un singur punct câştigat în ultimele cinci deplasări. Farul Constanța are opt victorii consecutive pe teren propriu.

Ce a declarat Tudor Băluță după Farul Constanța - Rapid 7-2



"Nu sunt foarte multe de spus după un astfel de meci, după un astfel de scor. Toți am simțit în teren că este meciul nostru, mă bucur că am obținut victoria. Asta e cel mai important acum.

Mereu mi-a plăcut să atac, ori de câte ori am avut ocazia. Mă bucur că pot să ajut echipa, să obținem rezultatele dorite. Nu cred că a fost cale liberă, cred că noi le-am pus probleme, fiecare a știut foarte bine ce are de făcut pe teren. Când arătăm la meci tot ceea ce lucrăm la antrenamente, nu cred că are cine să ne învingă.

Primul gol a fost o execuție pe care o încerc mereu. Iar la al doilea a fost pentru că am pus presiune. Mă bucur că am fost la momentul potrivit, la locul potrivit.

Luăm fiecare meci în parte, ne dorim cele trei puncte la fiecare meci, nu cred că trebuie să ne facem calcule. Tot sezonul a fost o demonstrație de forță, am arătat foarte bine de-a lungul campionatului", a declarat fotbalistul la finalul partidei.