Trei titulari anunțați de Gigi Becali la primul meci din noul sezon: „Nu mai las echipa așa!”

Băluță, Djokovic și Ngezana s-au înțeles cu FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit că aceștia vor fi titulari în ediția viitoare a Superligii.

Patronul vicecampioanei a dezvăluit că va încerca să mai aducă la echipă un atacant și un fundaș central.

Gigi Becali anunță trei titulari incontestabili la FCSB

„Mai trebuie să luăm un fundaș. Și un atacant. Dar acolo pot juca și Miculescu, și Coman, și Malcom Edjouma. Dacă se întâmplă ceva cu Compagno, poate fi înlocuit. Nu avem stres. Ne trebuie un fundaș, dar vreau și un atacant. Dar nu sunt în niciun fel de grabă.

Oricum, Dawa nu e un fundaș central de aruncat. El greșește, dar are forță și viteză. Dacă își reglează puțin comportamentul și mișcările, tot am încredere în el.

Noi am dat 7 jucători care nu jucau și am luat până acum 3. Și vor fi titulari. Am întărit echipa cu trei titulari. Crește talia echipei. Vom avea Dawa, Edjouma, Djokovic și Ngezana. Avem patru jucători care să dea cu capul la centrări. Nu mai las echipa așa”, a spus Gigi Becali, potrivit GSP.

FCSB s-a despărțit în această vară de: Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FC Rapid 1923 / contract încheiat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / Rapid / contract încheiat), Jonaas Tamm (31 de ani / fundaș central / Estonia / contract încheiat), Boban Nikolov (28 de ani / mijlocaș central / Macedonia de Nord / contract încheiat), Billel Omrani (29 de ani / atacant / Algeria / contract încheiat), Deian Sorescu (25 de ani / mijlocaș dreapta / România / Rakow Czestochowa / împrumut expirat), Sorin Șerban (23 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași / contract încheiat), Ovidiu Perianu (21 de ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumutat), Ianis Stoica (20 de ani / atacant / România / "U" Cluj / împrumutat).