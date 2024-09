Zeljko Kopic s-a arătat dezamăgit de rezultatul final, în contextul în care Dinamo a condus cu scorul de 2-0.

Zeljko Kopic: ”Trebuie să fim mai inteligenți când jucăm acasă!”

Tehnicianul croat a explicat de ce l-a înlocuit la pauza partidei pe Astrit Selmani și a mărturisit că nu este mulțumit de calitatea gazonului de pe ”Arcul de Triumf”.

Antrenorul lui Dinamo a comentat și momentul în care asistentul Cosmin Bojan a fost aproape să fie lovit de un scaun aruncat din tribune de unul dintre suporterii alb-roșilor. Kopic a declarat că nu a văzut momentul, însă a transmis că fiecare trebuie să își controleze emoțiile.

”Am început bine jocul, am meritat să conducem. Am avut intensitate, energie, dar nu am început prea bine în a doua repriză, am făcut greșeli. Jucam acasă, conduceam cu 2-0, trebuie să fim mai inteligenți când jucăm acasă.

Am pierdut două puncte importante, trebuie să analizăm ceea ce s-a întâmplat și să ne pregătim pentru următoarea partidă.

Terenul este foarte dur, avem probleme după ce jucăm aici. Selmani a avut ceva probleme și nu am vrut să riscăm. Pentru mine, aceasta nu este o suprafață pentru fotbal.

Nu vorbesc despre arbitraj, nu comentez, vom vedea, trebuie să ne analizăm jocul. Înainte de toate, vrem să jucăm cu multă energie, cu atitudine, aavem nevoie să avem mai mult echilibru, să gestionăm mai bine lucrurile, dar trebuie să oferim maximum de energie.

Trebuie să găsim o soluție și contra Farului. Trebuie să fim competitivi în fiecare meci. Trebuie să analzăm situația, să vedem ce jucători sunt disponibili și să jucăm un fotbal bun.

Nu am văzut momentul, dar fiecare trebuie să își controleze emoțiile. Nu mă întrebați despre arbitraj, nu vreau să comentez. Ei trebuie să își facă treaba, eu îmi fac treaba”, a spus Zeljko Kopic la finalul partidei.

