Vali Crețu e întruchiparea ambiției și devotamentului într-un sport dur, în care mulți jucători se lasă devreme sau abandonează fotbalul pentru că nu mai văd un obiectiv, din diverse motive. La 36 de ani, Vali Crețu reușește să fie un model și pentru jucătorii tineri, dar și pentru cei care înclină să se lase pentru că anumite lucruri sau oameni îi fac să se gândească să pună stop carierei.

Transformarea lui Vali Crețu. Țara care l-a schimbat total!



Vali Crețu a reușit să le demonstreze celor de la FCSB că e esențial pentru echipă. Și a devenit jucător care și-a crescut substanțial exprimarea în teren și datorită atitudinii sale, dar și datorită modului în care se pregătește. Buzoianul a fost pilon al FCSB-ului ediția trecută, când trupa lui Elias Charalambous a luat titlul, dar și în acest sezon, când roș-albaștrii joacă și în Europa League.



Vali Crețu, fundașul dreapta al FCSB-ului a vorbit despre cum l-a transformat perioada jucată în Germania.



(întrebat despre cum l-a schimbat perioada în care a jucat în Germania și trecerea la Gaz Metan Mediaș). "Sincer, da. De atunci m-am schimbat. Când am ajuns la Mediaș după perioada din Germania am început să mă schimb. Toți oamenii greșesc. Când nu facem lucrurile cum trebuie, trebuie să ne dăm seama de anumite chestii și chiar Germania pe mine m-a schimbat, ca om, ca fotbalist.

Vali Crețu și țara care a contat mult: Germania

De atunci am devenit mai profesionist, am început să am mai multă grijă de alimentație, de somn. Așa se face performanță. Să ai mai multă grijă, să fii mai responsabil. Pentru mine Germania a contat mult la performanțele pe care le am acum", a declarat Vali Crețu, potrivit Fanatik.

2016 e anul în care Crețu a jucat în Germania la Energie Cottbus

2 selecții a strâns Crețu la naționala României

36 de ani va împlini pe 2 ianuarie

A început fotbalul la Olimpia Râmnicu Sărat și Gloria Buzău

Vali Crețu a ajuns la FCSB, în august 2019, de la Gaz Metan Mediaș. Între timp, el a adunat 181 de meciuri la formația bucureșteană, furnizând și 12 pase de gol.