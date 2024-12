Samsung Suwon Bluewings, din Coreea de Sud, l-a transferat pe mijlocaș în vară pentru 250.000 de euro, dar evoluțiile acestuia nu au fost pe măsura așteptărilor.



Patru echipe din campionatul nostru se bat pentru semnătura mijlocașului. FC Botoșani și-a făcut deja public interesul, prin vocea patronului Valeriu Iftime, dar ”pe fir” au intrat încă trei echipe cu pretenții.



Sebastian Mailat, dorit de patru echipe din Superligă



Sepsi, Dinamo București și Universitatea Cluj vor să-l transfere pe fostul campion al României cu CFR Cluj. Mijlocașul ar urma să ia o decizie înainte de Revelion, dar ar vrea să semneze cu o echipă cu care să se lupte cu șanse reale la câștigarea titlului, scrie GSP.ro.



În cazul celor de la FC Botoșani, situația e destul de complicată. Echipa e pe penultimul loc după 21 de etape, cu doar 18 puncte, la patru distanță de următoarele două clasate, Poli Iași și Unirea Slobozia.



Născut la Timișoara, Mailat a început fotbalul la LPS Banatul, după care a ajuns la ACS Poli Timișoara. A urmat CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri în Superligă, după care a mai trecut pe la U Cluj și FC Voluntari.



„Am vorbit cu Sebi, am negociat ceva cu el. Copilul are o anumită bucurie de a veni la Botoșani, dar totul contează de bani. Când eu sunt pe ultimul loc, și asta s-ar putea să conteze mai mult. Eu am vorbit cu el niște condiții financiare, el știe căldura de la Botoșani, cred că e jumătate-jumătate convins să vină la Botoșani sau în altă parte”, spunea Iftime, pentru Sport.ro.