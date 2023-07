'Trădare' la nivel înalt! Un rival care a trecut pe la Dinamo și Rapid, convins că FCSB va cuceri titlul în acest sezon

Danuț Lupu este de părere că sezonul 2023-2024 este cel în care FCSB va cuceri titlul după o pauză de nouă ani.

Fostul internațional român, care a jucat la Dinamo și Rapid, este de părere că vicecampioana României este favorită la campionat, în timp ce pe giuleșteni îi scoate complet din lupta pentru locul întâi.

"Anul acesta, prima șansă, la campionat, cred că o are FCSB. Mi se pare că, ușor, ușor, domnul Becali o să înțeleagă că, dacă tot are un antrenor, va trebui să-l lase să se ocupe, cât de cât. Anul acesta au fost la un pas să ia campionatul. Trebuie să recunoaștem că FCSB are cel mai bun lot din campionatul românesc.

O să-l lase pe Pintilii. Știm foarte bine că domnul antrenor principal (n.r Elias Charalambous) a acceptat și înjumătățirea salariului. Eu cred că Pintilii va conduce anul acesta. Mi-aș dori să ia campionatul Rapid, dar eu sunt un tip mai realist. Dacă ți-aș spune că Rapid câștigă campionatul, înseamnă că m-aș minți", a declarat Dănuț Lupu, potrivit Playsport.

Cristiano Bergodi, oficial antrenor la Rapid!



Cristiano Bergodi (58 de ani) a fost anunțat oficial ca antrenor la Rapid. Antrenorul italian a semnat pe o perioadă de doi ani, potrivit comunicatului oficial emis de clubul din Giulești, unde îl va înlocui pe Adrian Mutu, ca și plecat la Neftchi Baku.

"Ne-a plăcut tuturor celor din club stilul ofensiv jucat de echipele antrenate de dânsul. Și nu numai! I-am apreciat atitudinea echilibrată, dar și discursul elegant și competent.

Este un sentiment de încredere și seriozitate pe care îl transmite, sentiment de care o echipă are mare nevoie", a declarat acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu.