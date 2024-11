Seară de coșmar pentru Marius Șumudică: ”Totul a mers invers!”

La conferința de presă de la finalul jocului, Marius Șumudică s-a declarat nemulțumit de faptul că echipa sa nu a reușit să încheie jocul la scorul de 1-0, după golul înscris de Cristi Manea, mai ales că și-a avertizat elevii în legătură cu golurile marcate de Alexandru Tudorie.

Șumudică spune însă că totul a mers pe dos pentru Rapid la meciul cu Petrolul începând de la traficul din Capitală și până la accidentarea lui Siegrist sau chiar a arbitrului Florin Andrei.

”Nu pot să fiu mulțumit, îmi doream să câștig, n-am reușit. Trebuia să câștigăm, nu se poate, când conduci cu 1-0 trebuie să ai maturitatea necesară să închizi jocul. Le-am arătat toată săptămâna golurile pe caare le marchează Tudorie. Când întâlnești o echipă venită cu lecția învățată, e greu. Nu reușim să desfacem echipele adverse. Nu este ușor să îți creezi anumite situații. În repriza a doua am încercat jucăm cu doi atacanți, am și marcat, am avut ocazii, dar nu ai voie să iei golul pe care l-am luat.

E clar că nemulțumirea e mare. Am pierdut două puncte. Tinând cont că aveam 1-0 și puteam ține de rezultat, dar parcă a fost așa o seară... Siegrist s-a accidentat la încălzire. Psihologic a fost o pierdere. Din punct de vedere al postului de portar, nu avem ce să îi reproșăm lui Aioani, dar Siegrist era un lider, un băiat de vestiare. Încercam să iau jucătorii de lângă el, psihologic a fost o problemă.

Acum, dacă stau să mă gândesc, am început returul de trei etape, în momentul de față avem cinci puncte. Când începuse campionatul, aceste cinci puncte au fost acumulate în șase meciuri. Dacă mă întrebați, suntem pe plus vând aceste puncte. Cred că în următoarele etape vom mai face niște puncte și cred că vom avea șansa să trecem de acest baremul de 20 de puncte din tur. Cred că vom accede în play-off, cu 43-44 de puncte.

Dacă se accidentează Siegrist la început, traficul, incredibil ce am întâlnit în București, parcă totul mergea invers, VAR-ul, se accidentează arbtrul”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

