Toni Petrea, întrebat dacă demisionează de la U Cluj, după 13 goluri primite în 6 etape

U Cluj a început mult mai bine, iar după 38 de minute conducea cu 2-0 grație dublei lui Ianis Stoica. CFR Cluj a redus din handicap chiar înainte de pauză, prin Philip Otele.

Toni Petrea, după U Cluj - CFR Cluj 3-4

În repriza secundă, formația din Gruia a întors rezultatul. Avouonou (56) și Ajeti (68) au dus trupa lui Andrea Mandorlini în avantaj, însă U Cluj a restabilit rapid egalitatea, în minutul 78, după un penalty obținut de Ianis Stoica și transformat de Dan Nistor. Golul victoriei i-a aparținut lui Jefte Betancor, în minutul 82.

După meci, Toni Petrea a explicat eșcul echipei sale, punându-l mai mult pe seama evoluției din repriza secundă a echipei sale. Antrenorul lui U Cluj a vorbit despre anumite ocazii ratate și a ținut să îl felicite pe Ianis Stoica, care a fost desemnat jucătorul meciului, deși formația sa a pierdut.

Antrenorul a mai precizat că nu se gândește la demisie, decizia aparținând în totalite conducerii.

"Când pierzi cu 4-3, ceva n-a mers, clar. O primă repriză dominată categoric. Puteam să avem un avans și mai mare. N-am avut inspirație în fața porții. Dacă scorul era un pic mai mare după prima repriză, nu se supăra nimeni. Am primit un gol la ultima fază care ne-a tras înapoi. În a doua repriză am fost timorați. Nu știu de ce, toată lumea spune că avem echipă experimentată. Am cedat mijlocul terenului și ne-am văzut egalați. Am egalat și noi, dar pe final am mai primit un gol. Am avut și noi ocaziile noastre și puteam să egalăm. Asta e, din păcate o dezamăgire mare. Jocul a fost plăcut, cu numeroase ocazii, dar noi am ratat mai mult. Ei au dat ce au avut. Aici s-a făcut diferența. Le mulțumesc suporterilor, au fost fantastici. Stadion frumos, lume multă, îmi pare rău că nu le-am putut face un cadou.

Ianis Stoica are nevoie în continuare de goluri. A dat gol, a scos penalty, un joc bun. Sper să îl descătușeze și să fie mult mai dezinvolt. Are calitate și poate ajuta echipa. Poate va avea mai multă încredere de acum.

Nu vreau să discut acum, la cald, probleme tactice. Sunt mai multe motive. Am făcut o scurtă analiză la golurile primite. Am primit gol din fază fixă, atac pozițional, tranziții negative... am încercat să jucăm cu 5 pe faza d apărare, am reușit în mare măsură să închidem culoarele, dar în repriza secundă n-am mai fost la fel de siguri. Chiar și cu 5 apărători au fost spații pentru adversari. Am modificat puțin sistemul, am scos un fundaș central în speranța că vom egala jocul la mijlocul terenului. Sunt lucruri care ne frământă, care nu funcționează cum trebuie defensiv.

La fotbal nu se știe ce întâmplă, indiferent de discuția pe care am avut-o cu conducerea. Rezultatele te judecă. Nu contează foarte mult jocul, ci punctele. Ăsta e considerentul principal pentru orice patron. Nu e vorba de teamă. Eu încerc să-mi fac treaba. Dacă lumea e mulțumită, ok. N-am de ce să renuț. Dacă ar fi ceva, aș spune", a spus Toni Petrea.

Universitatea Cluj a strâns doar șase puncte în primele șase meciuri din Liga 1, iar în runda următoare va evolua pe terenul lui FC Hermannstadt.