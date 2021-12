Toni Petrea a dezvăluit de ce l-a lăsat pe Budescu pe bancă în meciul cu UTA. Ce spune despre lupta la titlu

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, și-a felicitat jucătorii pentru prestația din meciul cu UTA și a dezvăluit de ce nu a contat pe Constantin Budescu, rămas pe bancă pe tot parcursul partidei.

„O echipă bună, care ne-a pus ceva probleme pe contraatac, cel puțin în prima repriză, pe greșelile noastre de posesie. Am reușit noi să marcăm primii, puteam să închidem jocul și am primit acel gol. Mă declar mulțumit de faptul că jucătorii nu au cedat și au forțat adversarul să mai facă niște greșeli.

Toni Petrea, după FCSB - UTA 2-1

În general după meciuri nu mă uit, am alte probleme de rezolvat, de discutat cu jucătorii. Din păcate, până când nu se va rezolva problema cu VAR-ul tot vor fi discuții.

Ce să spun, sper ca arbitrajul să fie corect pentru toată lumea și rezultatul să se decidă pe teren. Keșeru a făcut o risipă de efort destul de mare, ținând cont că s-a antrenat separat. A fost OK.

Budescu nu a mai intrat în această seară. Am avut acel gol primit, am reușit să marcăm, am zis să închidem jocul și am băgat doi mijlocași centrali. E frustrant, să câștigi atâtea jocuri și să nu pierzi, și să ai diferența asta de puncte... nu e chiar plăcut.

Sezonul trecut a fost mult mai echilibrat, pe noi trebuie să ne intereseze fiecare joc în parte și poate să reușim să ne apropiem de primul loc”, a spus Toni Petrea, la finalul partidei.

Pentru FCSB este al treilea meci de la revenirea lui Toni Petrea la echipă și, în același timp, a treia victorie consecutivă în campionat. În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul doi, cu 40 de puncte, la opt puncte distanță de liderul CFR Cluj.

De partea cealaltă, UTA Arad rămâne pe locul nouă, cu 25 de puncte și fără victorie în ultimele cinci etape.

Pentru FCSB urmează duelul cu Gaz Metan, din deplasare, în timp ce UTA va primi vizita celor de la FC Botoșani.

