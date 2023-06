Alegerea făcută de internaționalul român, fost câștigător de Cupa României cu Craiova, i-a surprins atât pe fanii din Bănie cât și pe patronul Mihai Rotaru.

Băluță a fost ”apostrofat” de fanii Craiovei și a fost întrebat direct, la conferința de presă, dacă se teme că vă rămâne cu eticheta de ”trădător”.

Alex Băluță: ”Trădător? E un cuvânt prea mare”

„E un cuvânt prea mare, cred. N-am trădat cu nimic, întotdeauna am fost în relații foarte bune, am fost deschis tot timpul cu Craiova.

Am vorbit tot timpul în față, nu am reușit să găsim o variantă și asta a fost, am ales ceea ce a fost mai bine pentru mine și pentru familia mea. Nu văd nicio trădare”, a spus Alex Băluță.

În 2018, Slavia Praga a plătit aproximativ 2,6 milioane de euro pentru a-l transfera pe Băluță de la Universitatea Craiova, dar internaționalul român nu s-a impus în tricoul echipei care a câștigat trei titluri la rând în Cehia.

După doi ani, timp în care a evoluat și la Slovan Liberec, sub formă de împrumut, Băluță a ajuns în Ungaria, la Akademia Puskas, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

Băluță a jucat 24 de meciuri pentru Slavia Praga (4 goluri și 5 assist-uri), transferându-se apoi la Slovan Liberec (5 goluri și 6 pase decisive in 25 de partide), iar din 2020 a jucat pentru Puskas Akademia, reușind 15 goluri și 16 assist-uri în 85 de meciuri.

Cifrele lui Alex Băluță:

Slavia Praga - 24 de meciuri, patru goluri, cinci assist-uri

Slovan Liberec - 25 de meciuri, cinci goluri, șase assit-uri

Akademia Puskas - 85 de meciuri, 15 goluri, 16 assist-uri