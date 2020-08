Thomas Tuchel, arogant dupa calificarea in finala Ligii Campionilor: "Suntem aici pentru a castiga!"

PSG a reusit sa se califice in finala Champions League, dupa ce a castigat cu 3-0 in fata lui RB Leipzig.

Antrenorul francezilor, Thomas Tuchel, a fost foarte incantat de evolutia jucatorilor sai. El a declarat ca au ajuns in finala pentru a castiga competitia.

"Am aratat caracter, determinare, foame de a castiga. Am avut totul: mentalitate, dorinta de a apara si de a suferi impreuna. A fost un mare efort din partea intregii echipe si am meritat sa castigam. Suntem aici pentru a castiga. Finala va fi un meci mare pentru toata lumea", a spus Tuchel.

Astazi, se vor intalni in a doua semifinala, Lyon si Bayern Munchen. Finala Ligii Campionilor se va juca pe 23 august, la Lisabona.