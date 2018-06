"Tanase a dat 17 000 de goluri. Florinel Coman o sa coste 200 de milioane!" Anuntul de ultima ora al lui Becali

Becali e convins ca jucatorii tineri in care a investit isi vor demonstra valoarea in urmatorii ani.

Patronul FCSB spune ca Tanase se descurca excelent ca atacant, in noul sistem 4-3-3. Becali se teme sa nu-l piarda pe Florinel Coman cu 100 de milioane de euro. Vrea sa-i dubleze clauza de reziliere.

"Am inteles ca a dat Florin Tanase vreo 17 000 de goluri ca atacant, o sa-l vedeti! Florinel n-o sa coste 100 de milioane. Face 200, nu 100! Bine, bine, o sa vedeti! Neymar face 400 acum, nu 222! Peste 3 ani, cand il vand pe Florinel, valoarea va fi de 2-300 de milioane. Ii schimb clauza! Voi radeti, dar cand o sa le rezolv eu... Dar voi gasiti sa aruncati cu noroi! Faptele raman in creierul oamenilor simpli", a spus Becali la PRO X.