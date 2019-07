Surpriza URIASA: Grozav, la un pas de un transfer in Champions League! Negocieri de ULTIMA ORA

Grozav a impresionat in Ungaria. Are o oferta importanta in aceasta vara!

Propunerea vine de la campioana Ferencvaros, una dintre surprizele turului 1 preliminar din Champions League. Nemzetisport scrie ca Fradi incearca sa-l aduca drept ultima lovitura in campania de achziitii din aceasta vara. Ferencvaros a trecut cu dubla victorie de Ludogorets in turul 1 preliminar din Liga si o va intalni pe campioana Maltei, Valletta, pentru calificarea in turul 3.



La echipa antrenata de Sergei Rebrov e concurenta mare in atac. Ucraineanul are nu mai putin de 6 optiuni pentru posturile din spatele varfului.