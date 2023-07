Rotaru a făcut o comparație cu FCSB post pe post și a explicat că, dacă ar fi pus să aleagă, doar pe Darius Olaru l-ar transfera de la rivală. În rest, omul de afaceri transmite că nu ar da niciun jucător al echipei sale pentru unul de la formația bucureșteană.

Șumudică a auzit ce a spus Rotaru despre FCSB și l-a contrazis în direct

Marius Șumudică este de părere că Mihai Rotaru a exagerat și nu a fost foarte inspirat în momentul în care a făcut comparațiile respective. Antrenorul o vede pe FCSB cu prima șansă la titlu în continuare.

"Eu cred că a exagerat. Comparațiile făcute... în primul rând, a făcut post pe post. Ăsta e un joc colectiv. Dacă ar fi să-l compari pe Federer cu Nadal, aș înțelege. Nu mi se pare normal să compari post pe post.

Eu consider că, în momentul de față, individual vorbind, FCSB este peste Universitatea Craiova la ce am văzut în primele două etape. Poate mă va contrazice jocul în următoarele etape, dar zic ce am văzut. La agresivitate, potență și tot, am văzut-o pe FCSB bine pregătită de la mijloc în sus cel puțin, chiar și fundaș dreapta. Păi ei l-au folosit pe Borța și l-a scos pentru că luase galben. Mie îmi place foarte mult Pantea, un jucător cu capacitate de efort.



Dar nu stau acum să mă contrazic cu domnul Rotaru, ar părea că îmi pare rău că nu am ajuns eu acolo. Eu consider că FCSB, individual, ca joc și ca grup sunt peste Universitatea Craiova. Eu nu cred că Universitatea Craiova are prima șansă la titlu, așa cum spune dânsul", a spus Marius Șumudică, la Digisport.

Mihai Rotaru: "Doar pe Olaru l-am lua de la FCSB. Facem ofertă publică de 2 milioane de euro"

Rotaru a ținut să-i dea o replică lui Gigi Becali. Finanțatorul celor de la FCSB a declarat în urmă cu câteva zile că ar da câte un milion de euro pentru a-i transfera pe Andrei Ivan, Jovan Markovic și Ștefan Baiaram.

Finanțatorul Universității Craiova a dat acum replica. Rotaru spune că doar Darius Olaru îl interesează și că ar fi dispus să ofere 2 milioane de euro pentru transferul căpitanului vicecampioanei.

Mihai Rotaru a făcut o comparație post pe post și se declară foarte mulțumit de lotul său. Mai mult, la Universitatea Craiova ar urma să sosească un nou mijlocaș în zilele următoare.

"Așa cum ei au spus că ar plăti X bani pe jucătorii noștri, așa cred și eu că de la ei doar pe Olaru l-am lua. Atât! Ne uităm ce au ei pe stângă și opunem Mitriță - Coman. Niciodată nu l-am da pe Mitriță pentru Coman. Ce au ei în dreapta? Miculescu și Cordea, noi venim cu Ișfan, Cîmpanu și Ivan. Ce au în atac? Ei vin cu Compagno, noi venim cu Koljic, Markovic și Ivan.

La mijloc, noi venim cu Screciu. Ei au venit cu Djokovic, iar noi suntem pe cale de a închide un deal. Sperăm să aducem un jucător la mijlocul terenului în câteva zile. Mai este Baiaram, care e gata de luptă. Noi avem cel mai bun U21 din România. La fundașul dreapta e de discutat. Fundașii centrali... nu aș da niciunul pe ce are FCSB. Fundașul stânga, avem Bancu și Ndong, nu i-am da.

Olaru, da, facem ofertă publică că îi dăm două milioane, nu un milion, dar nu cred că îl dau. Două milioane pentru Olaru credem că merită. În rest, nu ne interesează nimeni de la ei, asta neînsemnând că nu au jucători valoroși", a spus Mihai Rotaru.