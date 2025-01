„Suferim la acest capitol” Viorel Tănase știe de ce are nevoie Oțelul după despărțirea de Dorinel Munteanu

Ca fost fotbalist și antrenor al Oțelului Galați, Viorel Tănase vede tot mai acută nevoia fotbalului gălățean de a dezvolta o academie care să producă generații de fotbaliști adaptați la cerințele moderne.

Fost antrenor secund al echipei FCSB, Viorel Tănase crede că fotbalul gălățean are nevoie de un proiect sustenabil în ce privește fotbalul de juniori: „Chiar în această perioadă în care nu am avut angajament, am lucrat la un proiect de revitalizare a fotbalului juvenil gălățean, potrivit unei Academii, pentru că suferim la acest capitol.



Am structurat un plan strategic pe patru etape, prin care să revitalizăm și să dezvoltăm tinerii gălățeni, să aibă o identitate, o mentalitate și un spirit de învingător,” a declarat Viorel Tănase pentru Sport Galați.

Planul lui Viorel Tănase pentru un viitor sustenabil al fotbalului gălățean

„Avem nevoie de o filozofie de joc și de antrenament, bazată pe principii clare, și de un stil de joc care trebuie să plece de la copii și juniori până la echipa de seniori. Pot spune că sunt patru etape esențiale de luat în calcul: diagnostic (unde ne aflăm? de unde pornim?), strategia pentru mâine (alegerile de făcut pentru viitorul apropiat), viziune pe termen lung (unde ne vedem peste 3-5 ani) și plan de acțiune (implicarea propriu-zisă).



Este un domeniu foarte vast și, totodată, foarte important. Lucrul cu copiii și tinerii este foarte important pentru sustenabilitatea unui club. Pentru că de aici îți extragi seva pentru echipa mare. De aici câștigi câțiva jucători care înseamnă costuri reduse și, bineînțeles, posibilitatea de a vinde și a fi sustenabil ca întreagă entitate sportivă. Așa se întâmplă la toate cluburile sănătoase din Europa,” a explicat Viorel Tănase.