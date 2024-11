Fost campion al României cu CFR Cluj și fost antrenor la Politehnica Iași, fostul fundaș dreapta a acceptat să vorbească în exclusivitate pentru Sport.ro despre perioada petrecută ca fotbalist în România.



Portughezul, vorbitor de șase limbi, a dezvăluit că a învățat bazele limbii române într-un timp foarte scurt. Tony spune că se descurca ”foarte bine” după doar două săptămâni.



Tony da Silva a recunoscut în cât timp a învățat limba română



„Chiar îmi place România, am fost primit ca un român, m-am simțit întotdeauna ca acasă în România, am fost respectat și am făcut tot ca să respect România, să vă învăț limba, cultura, cum sunteți voi. Lumea m-a apreciat pentru seriozitate, așa cred eu, și prin respectul pe care-l am eu pentru țara voastră.



Eu am televiziuni în română acasă, vorbesc zilnic cu prieteni din România și cu niște români care lucrează aici, în Portugalia, lângă mine. Deci vorbesc de foarte multe ori română.



(n.r. - mai țineți minte cât v-a luat să învățați limba română?) Sincer? Cred că după 15 zile eu deja mă descurcam foarte bine. Eu vorbesc limba franceză, portugheză și spaniolă, iar asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg limba română”, a spus Tony da Silva, pentru Sport.ro.



În România, Tony a evoluat între 2008 și 2011, după care s-a întors în țara sa natală, acolo unde și-a încheiat careira în 2015. În 2024 a revenit în România, la Poli Iași, ca antrenor.



Tony da Silva a adunat 16 meciuri pe banca celor de la Poli Iași, iar bilațul său este de șase victorii, două remize și opt înfrângeri.



Înainte de a reveni în România, Tony le-a mai antrenat pe Braganca, Vilar Perdizes, Chaves U19 și Montalegre.