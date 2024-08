Bernd Storck, discurs de neamț după înfrângerea cu Unirea Slobozia! Anunțul făcut

Tehnicianul și-a asumat integral responsabilitatea pentru seria de rezultate negative, subliniind că echipa nu a arătat deloc bine pe teren.

În ciuda înfrângerii, Storck a susținând că nu își pierde speranța, punctând că va face tot posibil să redreseze situația.

Storck și-a asumat responsabilitatea după înfrângerea cu Slobozia

"Este responsabilitatea mea. Suntem foarte dezamăgiți, a fost un meci foarte slab. Îmi pare rău pentru spectatorii care au venit la meci. Nu am jucat deloc bine, nu am reușit să fim periculoși. Tot ce pot să zic acum ar fi scuze, trebuie să analizăm,

Nu mă tem de demitere. Am avut un start bun, cu 7 puncte în 3 meciuri, apoi nu știu ce s-a întâmplat. Am pierdut mulți jucători. Nu cred că Ninaj trebuia eliminat. Am vorbit cu șefii și ne dorim să continuăm. Trebuie să ne revenim. Am fost lenți, parcă am fost blocați. Nu mai jucăm cum o făceam înainte.

Trebuie să ne revenim și să intrăm în play-off. Avem următorul meci vineri, trebuie să facem un rezultat bun. Ce să mai zic după acest meci? Suporterii au dreptate să fie supărați. Ăsta e fotbalul. Încerc să îmi fac treaba cât pot de bine în fiecare zi. Echipa trebuie să fie motivată și vineri o vom lua de la capăt", a spus Bernd Storck la finalul meciului.

Sepsi traversează o perioadă dificilă, cu 5 meciuri consecutive fără victorie. După ce a câștigat primele două partide din campionat, echipa covăsneană a încheiat la egalitate următoare două partide, iar acum a ajuns la trei înfrângeri la rând.

Echipa covăsneană se află pe locul șapte în clasament, cu opt puncte, la egalitate cu Rapid și Unirea Slobozia.