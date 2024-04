Despărțite de 16 puncte, cele două formații s-au întâlnit într-un derby de tradiție în campionatul intern.

În ultima etapă din sezonul regulat, Rapid s-a impus în fața celor de la FCSB cu scorul de 4-0, iar liderul din campionat era dornică să-și ia revanșa, chiar dacă se află aproape de câștigarea titlului de campioană.

Partida de pe Arena Națională s-a disputat cu casa închisă, pe stadion fiind prezenți peste 43.000 de spectatori.

La startul meciului, suporterii din Peluza Nord au realizat o coregrafie spectaculoasă, cu mesajul: "We just can't get enough/Let's go crazy".

VIDEO | Coregrafia FCSB-ului în meciul cu Rapid