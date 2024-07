”Câinii Roșii” se pregătesc să oficializeze și alte transferuri în această vară, după ce Alexandru Roșca, Maxime Sivis, Kennedy Boateng, Cătălin Cîrjan, Adrian Caragea, Răzva Pașcalău, Raul Opruț și Andrei Mărginean au ajuns deja la clubul din ”Ștefan cel Mare”.

Andrei Nicolescu: ”Încercăm să finalizăm astăzi sau mâine!”

Andrei Nicolescu anunță noi transferuri la Dinamo. Administratorul special al lui Dinamo a explicat că lucrează la noi transferuri pentru a-i întări pe alb-roșii în actualul sezon.

Nicolescu a refuzat să ofere numele jucătorilor așteptați la Dinamo, însă oficialul clubului din Ștefan cel Mare a subliniat că vor fi aduși jucători atât în compartimentul defensiv, cât și în cel ofensiv.

”Încercăm să finalizăm. Nu am promis, am spus că suntem foarte aproape și că încercăm să finalizăm astăzi sau mâine. După cum am mai spus, unele negocieri sunt foarte dificile. Așa cum a spus și 'mister', ne mai dorim câteva transferuri cu care să considerăm că lotul este competitiv pentru acest campionat.

Și defensiv, și ofensiv ne dorim, pentru că avem două-trei transferuri pe care vrem să le facem”, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

