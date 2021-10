Sorin Cârțu, răspuns ironic pentru suporterii lui FCU Craiova: "Le dau voie să îmi mai vopsească gardul"

Universitatea Craiova a urcat pe locul cinci în clasamentul Ligii 1, cu 19 puncte. Lider este CFR Cluj, cu 30 de puncte. De cealaltă parte, FCU Craiova are doar nouă puncte după 11 etape și ocupă locul 13 în clasament. Dan Nistor și Ștefan Baiaram au fost marcatorii celor două goluri pentru formația antrenată de Laurențiu Reghecampf.

"Meciul a fost tot timpul sub controlul nostru. Știam că până la urmă echipa este capabilă să se detașeze. Ăsta nu a fost un meci de orgoliu pentru mine, ei sunt o echipă nou-promovată. Ce voiați, să ne bată pe noi? Nu m-am temut de incidente pe teren, acolo era un arbitru.

FCU nu este o echipă care să retrogradeze! Se vede că lucrează Mutu cu ei... Mai mult nu mă întrebați, nu vreau să vorbesc, e treaba lor ce fac, ce gândesc. La ce bucurie am simțit în seara asta, le dau voie să mai vopsească gardul (râde). Am glumit! Aseară când am ajuns acasă era o mașină necunoscută lângă casă, i-am zis soției să intre și eu m-am dus la ei. Erau polițiști, au zis că mă păzesc", a declarat Sorin Cârțu la DigiSport, după meci.

Casa lui Cârțu, vandalizată înainte de meci



Gardul locuinței sale a fost vandalizat de suporterii Craiovei. Din primele informații s-ar părea că ar fi vorba despre suporterii lui FCU Craiova, rivala din oraș a Universității Craiova, unde Sorin Cârțu ocupă funcția de președinte al clubului.

Gestul suporterilor vine după ce Sorin Cârțu a spus la finalul meciului cu Dinamo, scor 5-0, că nu vrea să aibă nicio discuție cu ultrașii FCU.