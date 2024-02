De la restartul Superligii României, Universitatea Craiova a consemnat doar cinci puncte în cele cinci partide din sezonul regulat: două rezultate de egalitate și o victorie în deplasare cu Sepsi OSK.

Sorin Cârțu a răbufnit: ”E inadmisibil! Trag un semnal de alarmă”

Sorin Cârțu a precizat că are mari emoții având în vedere forma slabă a trupei din Bănie. Fostul președinte al craiovenilor a menționat că e inadmisibil ca o echipă precum Universitatea să parcurgă un astfel de traseu negativ.

În următoarea etapă, formația dirijată de Ivaylo Petev o va înfrunta pe FC Voluntari în etapa #27 din sezonul regulat al Superligii României luni, 26 februarie, de la ora 20:00

”Eu am emoții pentru că la ceea ce am arătat noi de când am început 2024 avem cinci puncte. Să faci în 5 meciuri 5 puncte tu ca echipă este inadmisibil așa ceva să ai o asemenea medie de puncte pe meci.

E în continuare mare problemă. Eu trag așa un semnal de alarmă să se gândească foarte bine pentru că trebuie obligatoriu să câștigăm cu Voluntari. Programul pentru ultimele partide care rămân din campionat, te duci la Petrolul, vine Rapid și ai cu FCU”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Universitatea Craiova ocupă locul cinci în clasament cu 39 de puncte. După 26 de etape desfășurate, oltenii au înregistrat 10 victorii, nouă rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

