"Șocul" avut de Șumudică la o lună după ce a preluat Rapidul: "Coach, ne omori acum!?". Ce i-a transmis un jucător

La o lună de când Dan Șucu l-a înscăunat în locul demisului Neil Lennon, Marius Șumudică se confruntă în continuare cu probleme de ordin fizic la Rapid, iar în conferința de presă de duminică a dezvăluit o întrebare neconvențională venită din partea unuia dintre jucătorii săi.

Fostul atacant din Giulești a evidențiat din primul moment carențele fizice ale echipei pe care a preluat-o la final de august, a încercat să le rezolve în cele patru săptămâni avute la dispoziție, dar modul în care îi "încarcă" pe fotbaliști atrage și unele proteste din partea acestora. Mai exact, unul dintre elevii săi a acuzat duritatea ședințelor de pregătire:

"În afara lui Gojkovic, care are o problemă la tendon, nu avem probleme. Văd că alte echipe suferă din punct de vedere al problemelor musculare. Noi nu vem astfel de probleme, cel puțin de când am preluat eu echipa. Sper că vom arăta bine din punct de vedere fizic. Mi-ar fi prins bine un cantonament în care să am toată echipa și să pot să-mi împlementez ideile, fiindcă și de la o săptămână la alta e greu ca eu să ating toți parametrii.

Eu săptămâna asta am făcut niște antrenamente și a venit unul dintre jucători și mi-a zis <<Coach, antrenamentele astea trebuia să le facem în pregătire, ne omori acuma?>>. Și era un antrenament normal care trebuie să facă parte dintr-un ciclu săptămânal. Sunt lucruri pe care trebuie să le pun la punct și timpul e dușmanul meu. Nu vreau să zic că staff-ul sau antrenorul nu au nicio vină, dar sunt lucruri care trebuie puse la punct și nu se pun peste noapte", a spus Șumudică, duminică, în cadrul unei conferințe de presă.

Rapid, la "puțin peste 50% din punct de vedere fizic"

Procesul e unul destul de lung, după cum susține Șumudică, cel care recunoaște că în acest moment lotul pe care-l antrenează nu se ridică decât la aproximativ 50% din capacitatea fizică pe care ar fi trebuit să o aibă în acest punct al sezonului:

"(n. red - întrebat la ce procent e echipa din punct de vedere fizic) Nu pot să spun ochiometric. Sunt date care vorbesc, dar nu vi le spun vouă pentru că nu e normal. Monitorizăm foarte bine, avem un sistem foarte bun care ne filmează antrenamentele.

Atingem 7-8 kilometri la unele antrenamente, încercăm pe cât posibil să mai punem o cărămidă și încă o cărămidă. Nu pot da un răspuns exact, dar să spunem că suntem puțin peste 50% din punct de vedere fizic. Și asta s-a văzut în momentul în care la Iași și la Craiova am obținut rezultate mai mult cu inima", a mai transmis Șumudică.