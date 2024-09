Deși echipa lui Daniel Oprița a câștigat promovarea pe teren acum două sezoane, Steaua nu a urcat în Liga 1 din cauza formei sale de organizare, incompatibilă cu actuala Lege a Sportului.

În acest context, Asociația Steliștilor 1947 a relansat recent Națiunea Stelistă, un program de tip „socios” prin care vrea să schimbe modul în care este organizat clubul și să pună presiune pe conducerea grupării din Ghencea.

De ce Națiunea Stelistă? „Patru ani în Liga 2 e enorm!”

„Noi vrem ca marca și brandul Steaua să rămână la stat, să nu plece. Dar clubul, la modul în care e organizat acum, nu are viitor. La Armată, totul e complicat. Totul se mișcă încet, e birocrație, faci licitație ca să iei avionul pentru deplasări. Nu pot gestiona lucruri foarte mari, nu au personal suficient, cu toate că mulți angajați sunt binevoitori și își dau interesul. Dar sunt limitați instituțional”, spun reprezentanții AS47, exclusiv pentru sport.ro.

Ei afirmă că, încă din 2017, când secția de fotbal a fost reactivată, au susținut financiar clubul și le-au transmis șefilor din Ghencea că Steaua va avea probleme cu promovarea în prima ligă. „Ne-au zis mereu că vor rezolva. Au trecut patru ani de Liga 2 și nu s-a rezolvat. E enorm și nu există minimum de perspectivă. Totul merge din inerție, clubul e rigid. Nu caută parteneri, nu le pune actele la dispoziție celor interesați să sponsorizeze echipa de fotbal. Undeva, totul se blochează”, zic cei de la AS47.

Steaua: „Veniți cu bani!” Soluția găsită de AS47

Prin programul Națiunea Stelistă, suporterii vor să strângă bani pentru Steaua și să ceară deschidere și transparență conducerii clubului. „Toate discuțiile noastre cu clubul au ajuns la partea financiară. Noi am zis că putem ajuta financiar. Ni s-a spus: ‘Atunci veniți cu bani!’. Pentru primul an, în jur de 3 milioane de euro. O sumă realizabilă, zicem noi. Avem deja 1.600 de membri dispuși să ofere câte 100 de euro pe an. Pentru peste doi ani, când va fi posibilă promovarea, ar fi deja 320.000 de euro strânși. Unii membri ne-au spus că pot dona și sume mai mari, plus redirecționarea impozitului pe profit de la firme.

Pe deasupra, avem parteneri dispuși să se implice. Câțiva oameni de afaceri din România, precum și un fond de investiții din străinătate. Noi ne dorim un parteneriat între mai mulți sponsori, cu un management adecvat, fără patron. Odată ce clubul va fi deschis spre colaborare, avem încredere că putem ajunge la 5.000 de membri în primul an”, explică AS47.

47 de lei acum, 100 euro pentru promovare

AS47 nu a cerut bani în avans membrilor înscriși. Va solicita acea taxă de 100 de euro doar în momentul în care clubul își va arăta disponibilitatea să facă ceva pentru Steaua. Concret, schimbarea Legii Sportului sau o asociere în participațiune prin care Steaua să obțină dreptul de promovare. „Momentan, membrii plătesc o sumă modică, 47 de lei. Cu acești bani vom face un sediu fizic pentru dezvoltarea comunității. Totodată, acești 47 de lei asigură intrarea la meciurile Stelei în deplasare, acolo unde există un număr limitat de bilete. O să avem și un newsletter, o revistă digitală și vom integra o platformă, pe site, unde toți membrii vor putea să vină cu idei. Și vor primi susținerea noastră pentru implementarea lor.

Lucrăm și la o aplicație mobilă, precum și la o strângere de semnături prin care să cerem schimbarea Legii Sportului, ca să atragem atenția că există mulți oameni care o consideră învechită. Dacă legea nu se schimbă, mergem pe asociere. Calculul nostru e simplu: după ce promovăm, putem ajunge la 10.000 de membri, care să asigure un milion de euro anual la buget”, afirmă cei de la AS47.

Steaua, proiect uriaș pentru Liga 1: niciun ban de la Armată!

Totodată, cei de la AS47 au dezvăluit că, în momentul în care Steaua va ajunge în prima ligă, MApN are de gând să nu mai aloce niciun leu pentru fotbal! „Există o decizie internă, în minister și în club! Din momentul asocierii, când Steaua ajunge în prima ligă, Armata nu va mai da bani echipei de fotbal. E un plan concret, deși subliniem că nu există nicio lege care să blocheze ministerul în acest sens. Este perfect legal ca un minister să finanțeze o echipă de fotbal.”

După șapte runde din Liga 2, Steaua București este pe locul trei în clasament, cu 15 puncte, neînvinsă. Chiar dacă vor încheia pe loc promovabil, „militarii” nu vor putea juca în Liga 1. Ar putea avea o șansă doar cu o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), acțiune în care AS47 nu crede, dar e gata să o sprijine financiar! „Din ce știm, legea țării e mai presus de orice regulament. Nu știm ca TAS-ul să fi schimbat vreo lege undeva. Dar dacă e nevoie, în vară, putem sprijini clubul să facă și asta. Ca să terminăm bâlciul: ori la bal, ori la spital”, mai spun reprezentanții AS47.