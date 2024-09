Ion Țiriac (85 de ani) a dezvăluit că trece în continuare cu brio testele medicale obligatorii, destinate piloților de avion.

Recent, miliardarul român și-a achiziționat o aeronavă nouă, Bombardier Global 6000, care costă 60 de milioane de euro, informează Gazeta.

Ion Țiriac, de la licean exmatriculat la miliardar

„Avioanele pe care eu le pilotez nu sunt single pilot,” a specificat Țiriac.

Întrebat dacă mai pilotează, Ion Țiriac a răspuns afirmativ. „Mi-am luat medicalul acum trei săptămâni. Acum zece zile am stat în cușcă cinci ore. În simulator la Dubai. Că nu mai fusesem de mult în simulator.

În fiecare an trebuie să fac check right-ul, că altfel nu am voie. Și medicalul la șase luni. Cât am medicalul, n-am niciun fel de problemă,” a completat Țiriac.

Țiriac a terminat clasele a nouă și a zecea în doar patru luni

„Primarul de la Brașov… Taică-su mi-a fost profesor la „Șaguna”, înainte să mă dea afară din liceu. În clasa a noua m-au dat afară din liceu.



Păi făceam numai sport. Prost nu eram. Din punct de vedere academic, n-avea cum să mă dea. Dar, în sfârșit,” a povestit Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu,” notează Adevărul.

Țiriac a avut norocul de a fi reintrodus în sistemul școlar grație unor relații prietenie între părinții săi și Gheorghe Maurer, la acea vreme, prim-ministru al țării.

Pe sistem american modern, dar nepracticat la noi, nici acum și nici atunci, Țiriac „a rezolvat” studiile aferente claselor a nouă și a zecea în doar patru luni, trecând toate testele obligatorii.

Ion Țiriac, campionul de Grand Slam: 5 titluri ATP de simplu și un loc 19 ocupat, în proba de dublu

Ion Țiriac a fost număr 55 mondial, în proba de simplu, în 1974. Patru ani mai târziu, a urcat pe locul 19 al ierarhiei lumii, în proba de dublu.

În proba individuală, are cinci titluri ATP în palmares, dintre care două, apropiate la Munchen. Toate cele cinci trofee au fost cucerite pe zgură.

La dublu, Țiriac are în palmares 22 de titluri, inclusiv trofee câștigate la Roland Garros, Roma sau Cincinnati, în 1970.