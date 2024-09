Siyabonga Ngezana a vorbit despre plecarea de la FCSB după victoria cu UTA Arad: ”Până atunci voi rămâne!”

Siyabonga Ngezana, încântat de meciul cu Manchester United

Siyabonga Ngezana a mărturisit la finalul partidei că este foarte fericit pentru victoria obținută de roș-albaștri în fața celor de la UTA Arad. Ngezana a fost întrebat despre o eventuală plecare de la FCSB, însă a transmis că îi va părăsi pe roș-albaștri doar când Gigi Becali va considera că nu mai este util.

Fundașul sud-african a vorbit și despre duelul cu Manchester United din Europa League. Ngezana s-a declarat încântat de duelul cu formația lui Ten Hag și a promis că roș-albaștrii vor încerca să își crească nivelul.

”Mulțumesc FCSB-ului că mi-a dat șansa să joc în România, mă bucur că am marcat. Am avut multe meciuri în Europa, nu ne-am concentrat pe campionat. Cred că trebuie să construim pe acest rezultat. Nu a fost ca la Sibiu. Sunt mereu pregătit, sunt calm și sunt foarte fericit. Cel mai mult mă bucură că nu am primit gol.

Avem pauza competițională, apoi venim de la echipele naționale și sperăm să fiu proaspeți după aceste acțiuni. Contează foarte mult managementul, staff-ul. Nu e ușor să joci doar cu un 11, trebuie să faci schimbări, mai sunt și accidentări. Am fost concentrați pe Europa, dar treuie să vedem ce facem și în campionat.

Voi rămâne la FCSB atât timp cât patronul spune că sunt util. Vreau să las o moștenire aici, campionatul crește, se vede acest lucru.

Manchester United este echipa din premier League pe care o susțin. Asemenea meci este o motivație. Trebuie să încerci să te antrenezi pentru a fi la același nivel cu ei, încercăm să ne îmbunătățim meci de meci”, a spus Siyabonga Ngezana la finalul meciului.

