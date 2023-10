După 12 etape desfășurate în primul eșalon al României, FC Botoșani se află în „zona fierbinte” cu doar șase puncte. În consecință, echipa pregătită de Dan Alexa a înregistrat doar șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Situație critică la FC Botoșani! Valeriu Iftime se gândește la retragere și face o dezvăluire

Moldovenii sunt singura echipă care nu a reușit să obțină nicio victorie până acum

Valeriu Iftime, patron FC Botoșani, a vorbit despre situația critică de la club și a subliniat că își asumă toată vina pentru deciziile pe care le-a luat în ultimul timp. Afaceristul a precizat că antrenorii pe care i-a instalat pe banca tehnică nu au fost la un nivel înalt și că la un moment dat, dacă lucrurile nu iau o întorsătură, va trebui să lase echipa în mâinile altcuiva.

„La Botoșani e o criză. Trebuie să plece șeful, adică eu, la un moment dat. E clar. Nu dau vina pe nimeni. E vina mea. Nu am putut să aleg anul trecut antrenori. Știu ce am greșit. Dar mai pot să fac ceva să schimb? Fac tot ce pot. Am schimbat antrenorul, am adus alți jucători.

Până la urmă, eu joc pe banii mei. E greu să dai 20 de milioane de euro pe an și să mai încerci o dată. Dacă nu va ieși... Se închide prăvălia. Pe noi ne conduce bugetul. Nu ai buget, la revedere! Asta e viața”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Ultima dată când FC Botoșani a câștigat în acest sezon a fost în calificările pentru grupele Cupei României. Moldovenii s-au impus pe 30 august cu CS Mioveni, scor 2-0.

Pentru formația dirijată de Dan Alexa urmează confruntarea cu Sepsi OSK de luni, 23 octombrie, de la ora 18:00. Meciul va conta pentru etapa a 13-a din primul eșalon al României și va fi în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

