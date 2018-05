Singura sansa pentru Becali: incepe discutiile cu generalii! "Sa ne dea banii si apoi mai vorbim!"

Juristul CSA Steaua spune ca negocierile pot avea loc numai dupa ce Becali plateste prejudiciul pe care Armata l-a solicitat in instanta.

Becali mai poate recupera numele Steaua doar daca face pace cu generalii.

"Nu se pune problema in acest moment. Mai intai sa plateasca prejudiciul de 36 de milioane de euro", spune Florin Talpan.

Juristul CSA Steaua spune ca avocatii l-au ingropat pe Becali.

"Sa vina in recurs avocatii FCSB-ului si sa formuleze niste chestii care nu se fac nici macar pe fond... A avut o aparare slaba. Au vorbit mult si fara nicio logica."

"Daca eram avocatul domnului Becali? N-as vrea sa dau un raspuns, pentru ca ar fi preluat de toate publicatiile apoi."

"Dar m-as fi luptat la fel de mult si cred ca as fi facut mai mult. Avocatii sai au luat foarte multi bani, in conditiile in care nu meritau acei bani", a mai spus Florin Talpan.