Sergiu Hanca ridică ștacheta! Petrolul - FCU Craiova e azi, de la 20:30

Într-un interviul pentru site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, Sergiu Hanca, unul dintre cei mai valoroși componenți ai formației Petrolul Ploiești, a vorbit despre parcursul echipei prahovene în sezonul regulat, dar și despre obiectivul din play-out.

În vârstă de 31 de ani, Hanca, 7 selecții în naționala României, e cotat la 400.000 de euro și mai are contract cu Petrolul până pe 30 iunie.

Sergiu Hanca, despre parcursul Petrolului din sezonul regulat

"A fost un campionat foarte solicitant. Am tras până spre sfârșit pentru calificarea în play-off, am avut șanse reale, dar, din păcate, rezultatele din ultimele meciuri ne-au împiedicat să ajungem acolo unde ne-am dorit cu toții. Dar, mergem mai departe și trebuie, acum, să ne pregătim pentru play-out, care este un cu totul și cu totul alt campionat. Avem nevoie de mai multă concentrare, de mai multă atitudine și disciplină, ca să ne putem, astfel, îndeplini obiectivul și să terminăm cât mai sus posibil în clasament"

Sergiu Hanca, despre ratarea play-off-ului

"Din prima zi, de când am început pregătirile, am știut cu toții ce echipă avem, ce grup formăm, cum ne antrenăm și chiar am crezut că putem ajunge în play-off. De aceea s-a și spus că acesta a fost obiectivul vestiarului. Convingerea ni s-a întărit și după ce am întâlnit celelalte echipe și am văzut că nu este nicio diferență între noi și ele"

12 puncte câștigate de Petrolul din cele 24 puse în joc împotriva echipele care s-au calificat în play-off

"E adevărat, dar, așa cum se spune în fotbal, în general campionatul se câștigă cu echipele „mici”. Cu cele mai bine cotate decât noi am avut atitudine și un joc mult mai consistent, așa am făcut multe puncte, dar cu celelalte am risipit puncte și asta ne-a costat, ne-a făcut să nu intrăm în play-off".

Așteptările pentru play-out

"Va fi un nou campionat! Oricine poate să bată pe oricine. Câștigi un meci, ești sus! Pierzi un meci, ești jos, aproape de baraj sau poate chiar pe loc retrogradabil. Nici nu mai contează pe cine întâlnești, dacă joci acasă sau în deplasare, important este ca la ora partidei să fii atât de concentrat încât să scoți maximum posibil".