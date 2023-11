După 16 etape disputate în primul eșalon al României, Sepsi OSK se situează în a doua jumătate a clasamentului cu 20 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a înregistrat cinci victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Sepsi OSK a decis ce se va întâmpla cu Liviu Ciobotariu

După un parcurs de coșmar în campionat, Sepsi OSK s-a redresat cu două victorii consecutive și două remize. Liviu Ciobotariu s-ar fi aflat, astfel, în situația în care ar fi putut fi demis oricând de la club din cauza rezultatelor nefavorabile.

Attila Hadnagy, directorul sportiv al trupei din Sfântu Gheorghe, a vorbit despre demiterea lui Liviu Ciobotariu și a subliniat că pentru moment Sepsi OSK își dorește să continue cu același antrenor pe banca tehnică.

„Nu avem niciun antrenor pe listă, nu suntem în discuții cu niciun antrenor. Nu este adevărat, noi știm ce știm. Nu vrem să îl demitem pe Ciobi. Vrem să mergem cu el mai departe”, a spus Attila Hadnagy, potrivit iamsport.ro.

Liviu Ciobotariu se află la Sepsi OSK de la începutul lui iunie, iar de atunci a bifat 25 de prezențe pe banca tehnică a clubului covăsnean, înregistrând o medie de 1.40 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

În următoarea etapă, Sepsi OSK se va întâlni cu FCU Craiova pe stadionul „Ion Oblemenco” luni, 27 noiembrie, de la ora 17:30. Partida dintre cele două echipe va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Laszlo Dioszegi: ”Am discutat cu domnul Becali”

Patronul lui Sepsi a dezvăluit că a purtat o discuție cu Gigi Becali, dar nu a negociat cu omologul său de la FCSB pentru transferul lui Ștefănescu. În schimb, Dioszegi a purtat discuții cu Dan Șucu pentru jucătorul său.

”Cu domnul Becali am discutat două minute la telefon, dar nu am negociat. Singurul cu care am negociat a fost domnul Șucu, am fost la dânsul la București, am discutat o oră jumătate prietenește, dar am zis foarte clar că avem nevoie de Ștefănescu.

Nu am discutat cu FCSB, am spus foarte clar că vrem să rămână, de aceea i-am făcut și un contract pe trei ani. Din partea mea este un `NU` cateogoric (n.r.- dacă e dispus să-l lase să plece), dar știți cum e în fotbal, dacă jucătorul insistă foarte mult, după degeaba îl mai lași la echipă că nu mai joacă...

Eu nu cred că gândul lui acum e la plecare. Nu spun că vrea să îmbătrânească la noi pentru că este un jucător bun, dar sperăm ca până în vară să rămână la noi”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.