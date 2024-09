Semnal de alarmă tras de Basarab Panduru după ce Universitatea Craiova a pierdut cu Poli Iași: "Începi să te gândeşti"

Pentru olteni este a doua înfrângere în ultimele trei etape, iar Basarab Panduru este de părere că oltenii ar putea avea probleme de moral în viitor dacă nu vor reuși să se adune și să câștige următoarea partidă.

Fostul antrenor secund al Universității Craiova în mandatul în mandatul lui Laurențiu Reghecampf a ținut să puncteze faptul că echipa din Bănie a capitulat în urmă cu două etape în fața lui Dinamo (scor 2-1), deși a avut doi oameni mai mult pe teren, aspect catalogat drept îngrijorător.

"Prima repriză, foarte slabă Craiova. Nu le-a convenit terenul ăsta, ploaia, ceva nu a fost în regulă, 1-0 pentru Iaşi, începi să joci, te duci peste ei, ai ocazii mari.

Te trezeşti că pierzi un meci cu 2-0, după ce ai controlat repriza a doua. După această pauză vine meciul de la Iaşi, care îţi dă toate calculele peste cap, dar, uite, pierzi la Dinamo cu doi oameni în plus, pierzi la Iaşi şi începi să te gândeşti", a spus Basarab panduru, la Primasport.

Alexandru Mitriță a ratat o lovitură de la 11 metri la scorul de 1-0 pentru moldoveni, însă Basarab Panduru îl apără pe atacantul oltenilor: "Penalty-ul ăsta executat peste poartă, este terenul prost, se poate să dai peste poartă. A vrut să dea tare, plasa laterală şi probabil i-a fugit puţin piciorul".

Universitatea Craiova are un singur punct în ultimele trei etape. Ieşenii veneau după două eşecuri consecutive, ultimul categoric, 2-6 cu FC Hermannstadt, la Sibiu.

Constantin Gâlca nu și-a menajat jucătorii după înfrângerea cu Poli Iași

"Era de așteptat că va fi un meci greu. Nu ne-am ridicat la ceea ce am vrut noi de la această partidă. Nu am fost pragmatici, am vrut să construim pe un teren ca acesta.

Asta face parte din fotbal. Ne-am creat ocazii, am avut și penalty, eu zic că am mai avut unul care nu s-a dat, dar asta e. Nu mai ține de mine, ține de ei (n.r. arbitri). Parcă în prima repriză prea am vrut să jucăm spectaculos, terenul nu era așa bun. Trebuia să ducem mingea la margine, să venim cu centrări și așa putea ieși golul. În ultimele minute nu am mai contat mult pentru că nu puteai să joci.

Trebuie să avem rezultate, erau importante aceste puncte. Sperăm ca Ciclâdău și Lukic să vină să ne ajute cât mai repede. Noi trebuie să câștigăm aici, deja am pierdut prea multe puncte", a declarat Constantin Gâlcă, după meci.