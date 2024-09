Emil Săndoi a reacționat după ce Poli Iași a surclasat-o pe Universitatea Craiova

Ieşenii au câştigat la primul lor meci cu antrenorul Emil Săndoi pe banca tehnică, reușind să se adapteze mai bine condiţiilor, pe o ploaie torențială şi un teren greu, iar pe final impracticabil.

Florian Kamberi a deschis scorul în minutul 30. Craiovenii au beneficiat de un penalty, acordat de VAR după un henţ, dar Alexandru Mitriţă a trimis peste poartă de la 11 metri (58). Tailson a închis meciul în minutele adiţionale (90+10), stabilind scorul final.

Universitatea Craiova are un singur punct în ultimele trei etape. Ieşenii veneau după două eşecuri consecutive, ultimul categoric, 2-6 cu FC Hermannstadt, la Sibiu.

Ce a declarat Emil Săndoi după victoria cu Universitatea Craiova

Noul antrenor al ieșenilor a mărturisit că este mulțumit de faptul că echipa sa a obținut cele trei puncte, în fața unui adversar redutabil.

"Râd cu amândoi (n.r. - cu ambii ochi). În momentul de față sunt la Politehnica Iași și fac totul în folosul acestei echipe. În prima repriză, terenul a fost ok, s-a putut juca, în a doua parte au apărut problemele. De când am venit, nu prea am putut să fac antrenamentele, vremea a fost urâtă. Am încercat să păstrăm rezultatul.

Craiova a dominat în a doua parte, poate și din cauza terenului greu am reușit rareori să ieșim din propria jumătate. Au avut ocazii, au fost câteva devieri, bun. Cea mai mare ocazie a fost a lui Mitriță, din penalty, dar după am gestionat mai bine meciul.

Bravo jucătorilor, merită felicitări. Este o victorie importantă. E ok deocamdată. Din câte am înțeles o să se îndrepte și vremea, trebuie să începem să legăm rezultate pozitive, e important să ai o constanță. Orice antrenor, cum s-a fluierat finalul meciului, se gândește deja la următoarea partidă", a declarat Emil Săndoi, după meci, potrivit Digi Sport.