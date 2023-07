Sebastian Mailat a făcut un sezon trecut foarte bun, în care a atras multe priviri. Pe lângă reușitele de la nivel statistic, timișoreanul a impresionat și prin jocul din teren în sine, fiind un pion de bază la FC Botoșani în stagiunea trecută de SuperLiga României.

Valeriu Iftime, omul cu banii al grupării din Moldova, este dispus să îl cedeze oricând pe jucătorul care acoperă poziția de extremă stânga, dar în schimbul unei sume pe care o consideră potrivită, în urma realizărilor din ultima perioadă.

Sebastian Mailat pleacă de la FC Botoșani pentru un milion de euro

Dacă înainte de finalul campionatului precedent declara că nu îl cedează pentru mai puțin de două milioane de euro, acum Valeriu Iftime a mai redus din pretenții și este dispus să accepte transferul lui Sebastian Mailat în schimbul unei sume la jumătate, pentru un milion de euro.

Deocamdată, deși Valeriu Iftime a confirmat pentru Sport.ro că a avut oferte din Franța, Lituania și Ungaria pentru jucătorul său, nimeni nu a pus pe masă, efectiv, suma de un milion de euro.

Doar cu formația din Lituania, Zalgiris Vilnius, a intrat în discuții avansate, iar propunerea a fost de 600.000 de euro. Iftime a trimis o hârtie prin care a cerut mai mult, un milion de euro, iar astfel discuțiile s-au sistat.

FC Botoșani a avut ofertă de 600.000 de euro pentru Sebastian Mailat

În acest moment, nici situația medicală a lui Sebastian Mailat nu e una grozavă, având ceva probleme în urma ultimului amical.

”Are o mică problemă medicală Mailat, musculară cred, pentru că după ultimul amical din cantonament a simțit ceva și a ieșit. Nu știu care e situația lui în acest moment.

Am avut o ofertă din Lituania pentru el, dar a căzut transferul. Nu am fost de acord cu suma și asta a fost. A fost interes pentru el și din liga a doua din Franța, din Ungaria și aceasta, din Lituania.

Singura ofertă scrisă a fost din Lituania, din Liga 1 nu am avut nimic. Prețul e un milion de euro, ne-am mai gândit, depinde mult și de oferte. Cine dă un milion, îl ia! Din Lituania am avut 600.000 de euro, am cerut un milion și de aceea nu s-a făcut mutarea”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Mailat, 25 de ani, mai are un an de contract cu FC Botoșani. În sezonul trecut, a marcat 17 goluri în 38 de meciuri. El se află la gruparea moldoveană din ianuarie 2020 și este cotat la 800.000 de euro, conform Transfermarkt.

Sebastian Mailat, din ianuarie anul trecut la FC Botoșani

De-a lungul carierei sale, Sebastian Mailat a evoluat la echipe precum LPS Banatul, ACS Poli, CFR Cluj, Gaz Metan, Universitatea Cluj, FC Voluntari, iar, după cum aminteam, din ianuarie 2022 se află la FC Botoșani.

Mailat are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României, toate cu CFR Cluj, club la care a fost legitimat în perioada 2017 - 2021.

La clubul moldovean, Sebastian Mailat a bifat în total 56 de apariții, a reușit să marcheze 18 goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de cinci situații.