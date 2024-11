Cristian Săpunaru pare să fi devenit a treia variantă de fundaș central pentru Rapid, iar cuplul Alex Pașcanu (26 de ani) - Cristian Ignat (21 de ani) este preferat de Marius Șumudică. Cu Paul Iacob (28 de ani) și Filip Blazek (26 de ani) accidentați și cu Denis Ciobotariu (26 de ani) pe cale să fie transferat de la Sepsi, situația experimentatului căpitan rapidist se complică.



"Are contract până în vară, după care vom vedea ce se va întâmpla"

"Cristian Săpunaru este căpitanul echipei noastre, în momentul de față. Nu s-a pus problema ca Săpunaru să se retragă. Are contract până în vară, după care vom vedea ce se va întâmpla. Atâta timp cât ai concurență, nu există decât progres.



Cristi Ignat este un copil care crește foarte ok, este într-un mediul ok. Face parte din acea reprezentativă U21 care s-a calificat la Campionatul European. Probabil că și el și-a adus aportul, a jucat multe meciuri acolo. De fiecare dată când am avut nevoie de el, s-a prezentat bine. Ne bazăm pe el. Când pot, fac cinci schimbări. Cei care vin de pe bancă trebuie să fie cel puțin la nivelul celor înlocuiți sau chiar mai buni.



"Mă interesează doar Denis Ciobotariu. Începem negocierile în ianuarie"

Eu sunt mulțumit de ceea ce arată jucătorii, de lot. Nu mă gândesc la transferuri. Tot citesc prostii că renunț la anumiți jucători, că vin alții. Eu am declarat că îmi doresc un singur jucător și vom intra în discuții cu el când ni se permite regulamentar, adică în ianuarie, când intră în ultimele 6 luni. E vorba de Denis Ciobotariu și atâta tot.



Eu mă bazez mai mult pe jucătorii care sunt aici și care trebuie să livreze. Eu nu îmi mai doresc pe nimeni să aducem în afară de Denis Ciobotariu. Ciobotariu poate aduce plusvaloare, îl cunosc, a lucrat cu mine la CFR Cluj, are foarte multă experiență. Dacă va fi o oportunitate ieșită din comun, cu siguranță ne înscriem și noi. O oportunitate ieșită din comun poate fi și Denis Drăguș", a explicat antrenorul Rapidului.

Foto - Gabriel Chirea