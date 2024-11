Înaintea meciului important cu UTA Arad, Marius Șumudică, antrenorul lui Rapid, a adus un strop de umor în conferința de presă. Referindu-se la Mircea Rednic, tehnicianul giuleștenilor a mărturisit că l-a considerat întotdeauna un mentor și că a "furat" multe de la acesta.



"Eu am furat de la Mircea Rednic. Nu am fost pe la el pe acasă (n.r. râde). Am furat meserie mă refer. Este unul dintre mentorii mei", a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.

Sumudică: "Ne așteptăm la un meci greu"



Șumudică a subliniat importanța meciului pentru Rapid, care se află la un singur punct de pozițiile de play-off.



"Orice meci este greu. Au un antrenor cu experiență. Mircea Rednic a antrenat la nivel ok în întrega carieră, din punctul meu de vedere. Își poate pune amprenta asupra jocului.



Au mulți jucători din Africa, cei de la UTA. Ne așteptăm la un meci greu. Au făcut 18 puncte și sunt aproape de noi. Și ei vor să intre în play-off, pentru că sunt aproape de noi, iar lupta e strânsă", a mai spus Șumudică.

Rapid ocupă locul șapte în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte, zece mai puține decât liderul Universitatea Cluj.