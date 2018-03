Se anunta REVOLUTIA TOTALA la Dinamo! "Va fi o surpriza majora pentru Romania! Vor fi investitii mai mari decat ce a facut Gigi Becali pana acum!"

Dinamo se pregateste sa intre intr-o noua era.



Dinamo a ratat calificarea in premiera in play-off, insa lucrurile s-ar putea schimba radical din sezonul urmator. Nicolae Badea, fostul actionar de la Dinamo, a gasit un grup de investitori din Orient care negociaza cu Ionut Negoita preluarea clubului.

Badea nu vrea ca numele sau sa fie vizibil in aceasta afacere, asa ca Adrian Thiess este cel care face legatura intre investitori si Negoita, informeaza GazetaSporturilor. Conform sursei citate, Negoita ar fi mers in luna februarie a acestui an in Dubai pentru a discuta cu reprezentatii fondului de investitii din Orientul Mijlociu.

"Din punctul de vedere al seriozitatii potentialilor cumparatori nu e nicio indoiala. Cand vor considera ca trebuie sa isi faca publica identitatea, va fi o surpriza majora pentru tot fotbalul romanesc. Cred ca era timpul sa se intample asa ceva, vor fi investitii majore! Investitii mai mari decat ce a facut pana acum Gigi Becali!", a declarat Adrian Thiess pentru Gazeta.