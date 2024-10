Echipa pregătită de Dan Petrescu se situează pe locul șase cu 15 puncte: patru victorii, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri a consemnat CFR Cluj până acum, după 10 meciuri disputate în SuperLiga.



Schimbări la CFR Cluj: ”Ne strângem mâna și ne despărțim”



Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a specificat că a avut loc o întrunire cu staff-ul și jucătorii și a scos în evidență faptul că fotbaliștii care nu vor asculta de principalul Petrescu pot părăsi gruparea din Gruia chiar și înaintea perioadei de transferuri din iarnă.



CFR Cluj a câștigat ultima dată în SuperLiga pe 1 septembrie (3-0 vs. Farul Constanța). Ulterior, ardelenii au înregistrat două remize (2-2 vs. CFR Cluj & 0-0 vs. FC Hermannstadt), respectiv un eșec cu UTA Arad (1-3).



”Duminică ne-am întâlnit. E de apreciat că nu se iau decizii la cald, că lăsăm orele să treacă astfel încât să dispară acel impuls de a lua decizii imediat. Istoria a demonstrat că, atunci când te liniștești, privești lucrurile la rece și nu ai acea sensibilitate care ar putea să dauneze.



Așa că a rămas să ne vedem luni la stadion, unde am fost așteptați de Dan Petrescu, cu care domnul Varga a avut o discuție inițială. Ulterior s-a discutat în vestiar cu jucătorii. S-a subiliniat faptul că antrenorul este cel care are puteri depline în vestiar. El este cel care decide primul 11 și jucătorii care intră pe parcursul meciului. În trecut, campionatele s-au câștigat și datorită jucătorilor care au intrat pe parcursul partidei și au făcut diferența. Acest lucru e important.



În situația în care anumiți jucători nu vor respecta cerințele antrenorilor, ne vom strânge mâna și ne vom despărți chiar și înainte de perioada de transferuri. Vor fi trași pe dreapta și nu vor mai fi în vizorul nostru, urmând ca în iarnă să tragem linie. Deja ne-am făcut o idee despre pozițiile care au nevoie de sprijin în echipa noastră.



Am suferit la capitolul atitudine. Ultima partidă a arătat diferit față de celelalte partide. Unii dintre jucători, și din cauza faptului că au venit mai târziu, nu realizează ce înseamnă acel spirit care te face să câștigi campionate. Au demonstrat că au calitate, dar atitudinea a fost problema numărul unu”, a spus Cristi Balaj, potrivit Sport Total.



Pentru CFR urmează meciul cupa Poli Iași de sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 19:00. Partida va conta pentru etapa #12 și va avea loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.