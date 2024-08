Săpunaru dezvăluie de ce a jucat foarte puțin cu Neil Lennon + "Șumi e fratele meu, avem șanse mult mai mari acum"

Cristi Săpunaru (40 de ani), folosit foarte puțin de Neil Lennon în startul acestui sezon - doar 30 de minute în derby-ul cu Petrolul (0-1), a fost în premieră titular la Rapid în actuala stagiune, dar a ieșit în minutul 55, acuzând probleme medicale.

Cristi Săpunaru: "Neil Lennon a vrut să mă folosească în două meciuri, dar nu puteam să mă mișc / Șumi e fratele meu"

La finalul meciului, Săpunaru a explicat că a fost accidentat în precedentele etape și nu a putut juca, chiar dacă fostul antrenor Neil Lennon ar fi vrut să îl utilizeze. Căpitanul din Giulești și-a arătat încrederea deplină în Marius Șumudică și spune că șansele pentru îndeplinirea obiectivelor sunt mult mai mari acum.

"Un meci bun. Am avut foarte multe ocazii de a închide meciul. Iașiul e o echipă bună, care joacă foarte bine acasă, a învins FCSB și a făcut egal cu Dinamo. Ne bucurăm și noi două zile și după ne gândim la meciul cu Craiova.

Mă simt bine. Îmi doresc să joc. Fotbalul e viața mea. Am stat pe bancă la început, când n-am fost folosit. Apoi a fost un meci amical în compania tineretului. M-am accidentat mai rău. A vrut să mă folosească două meciuri, dar nu puteam să mă mișc, aveam dureri. Acum am stat, am făcut tratament, azi am încercat să joc, i-am spus că joc cât pot, dar în minutul 55 nu mai puteam călca în picior. Asta e, săptămâna viitoare fac iar tratament și să văd dacă sunt apt pentru meciul de la Craiova.

Mă bucur pentru Șumi. A venit acasă și ăsta trebuie să fie cadoul nostru pe el. Împreună trebuie să creștem de la meci la meci. Rapid nu e de locul 12-13, unde eram până acum. Frustrat e că n-am câștigat alte meciuri până acum. Nu dau vina pe nimeni. A fost o vină comună și nu ne-am putut atinge obiectivele în primele etape. Sperăm să creștem de la meci la meci.

Cred că la psihic și mental a lucrat Șumi. Îl cunosc foarte bine și știe să schimbe o echipă din mers. El este fratele meu mai mare. Ne știm de peste 20 de ani și aș face orice pentru el și pentru echipa Rapid București. E visul meu să-mi închei cariera la Rapid.

Noi avem niște obiective pe care trebuie să le îndeplinim, indiferent că e Șumi sau altcineva, dar cu Șumi avem șanse mult mai mari. Nu vreau să spun că n-am fi avut și cu Neil Lennon înainte, dar nu ne-a ieșit. Acum, cu Șumi, cred că avem alte șanse", a spus Cristi Săpunaru, după meciul cu Poli Iași.

Cum a arătat primul 11 de la Rapid: Siegrist - Manea, Săpunaru, Pașcanu, Braun - Oaidă, Gojkovic - Pop, Papeau, Petrila - Burmaz

Au mai jucat: Ignat, Micovschi, Hasani, Jambor

Rapid a urcat temporar pe loc de play-off, 6, cu 8 puncte obținute în primele 7 etape. Pentru giuleșteni urmează un nou meci în deplasare, cu Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 21:30.