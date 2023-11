Giuleștenii sunt neînvinși de zece etape în campionat și au bifat o victorie importantă în duelul de pe Arena Națională cu FCSB, liderul din clasament. Scorul a fost deschis de Papeau, în minutul 39, iar Iacob a dublat avantajul în al doilea minut de prelungiri. FCSB a redus din diferență prin Dawa, însă jucătorii lui Charalambous nu au reușit să obțină niciun punct.

Pentru rapidiști victoria e cu atât mai importantă cu cât finanțatorul Dan Șucu a anunțat o primă consistentă pentru acest meci, în cazul unei victorii, adică 80.000 de euro.

Victor Angelescu anunță: „Normal că le vine prima!”

Acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit la finalul meciului, arătându-se extrem de bucuros pentru victoria obținută. Mai mult, omul de afaceri a confirmat că fotbaliștii își vor primi prima anunțată de Dan Șucu în urmă cu câteva zile.

„Victorie foarte mare, foarte importantă, ne bucurăm foarte mult, suntem foarte fericiți. Dan a spus exact care va fi prima, suntem transparenți, normal că acum le vine prima, au jucat, au câștigat, acum sunt și răsplătiți.

În momentul de față e cel mai dulce rezultat. Ne-am bucurat cu toții (n.r. în vestiar), le-am transmis prima, ne-am bucurat, ca după orice derby. S-a simțit ca un meci în deplasare, atmosfera a fost foarte frumoasă, foarte mulți oameni la stadion, s-a simțit ca un meci în deplasare, dar am făcut un meci foarte bun, am spus că avem probleme în deplasare, meciul ăsta l-am jucat cu inima, am meritat victoria.

Am spus că obiectivul nostru este 1-3, suntem în obiectiv, înseamnă că ne vom bate și pentru titlu până la final. Ne motivăm altfel, dar zic că avem un parcurs foarte bun per total. Cred că e un pic cam devreme, nu mă gândesc la ce se întâmplă la meciul CFR-ului, e clar că ne batem cu ei și FCSB. Cred că măcar Craiova, la ce lot are, sigur se va bate până la final, se înjumătățesc punctele, va fi care pe care.

E mai important meciul cu FCSB, o echipă cu care ne batem la titlu, foarte puternică, deci normal că se simte mai bine victoria față de meciul cu CSA. Păcat că am început cum am început, eu zic că suntem bine. Trebuie să batem CFR, jucăm pe Giulești și trebuie să îi batem.

Cred că au răbdare (n.r. suporterii), a fost un început slab de campionat, e normal să își facă doleanțele auzite”, a declarat Victor Angelescu la finalul meciului.