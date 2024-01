Chiar dacă și-ar fi dorit să rămână, Lamine Ghezali va fi scos din lot și va pleca de la Dinamo. Destinația sa va fi Grecia, acolo unde va semna cu Levadiakos, liderul din liga secundă.

În schimbul francezului, Dinamo va încasa și o sumă de bani, de 50.000 de euro, și va păstra și un procent dintr-un viitor transfer.

Ghezlai a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai ”câinilor” în sezonul precedent, când Dinamo a promovat în Superliga României, dar prestațiile sale tot mai șterse l-au făcut să-și piardă locul în echipă.

Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Lamine Ghezali

“Este corect. Lamine are o foarte mare contribuţie la ceea ce a însemnat promovarea de anul trecut. Suntem recunoscători pentru ceea ce a făcut. I-am dat toate opţiunile să ne arătăm respectul pentru el.

I-am dat posibilitatea unui transfer definitiv, păstrăm un procent dintr-un viitor transfer. Din clipă în clipă aşteptăm şi actele semnate. Cifrele de anul ăsta nu ne-au ajutat nici pe noi, nici pe el.

Noi credem că are un potenţial şi am vrut să îl ajutăm să redevină Ghezali pe care l-am văzut în play-off-ul din primăvara anului trecut. Aici era clar că ceva îl opreşte să îşi arate valorea. Era clar că aici era foarte greu să mai arată ceea ce poate. Şi am vrut să îi dăm şansa să dea un restart în altă parte”, a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

În acest sezon, Ghezali a evoluat în 21 de partide pentru cei de la Dinamo, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Înainte de ajunge în România, extrema franceză a evoluat pentru cei de la Saint-Etienne. Acesta a evolat mai mult la echipa a doua a clubului, dar a apucat să debuteze și în Ligue 1 pentru prima echipă.

Dinamo, cel mai slab atac din Superligă

După 23 de etape, Dinamo rămâne cu doar patru victorii până acum în Superligă, ambele obținute cu FC Voluntari și FC Botoșani (tur și retur).

De asemenea, ”câinii” au și cel mai slab atac din campionat, cu doar 14 goluri marcate, dar și una dintre cele mai slabe apărări, cu 34 de goluri încasate.

Dinamo va juca tot în deplasare după meciul cu FCU Craiova. Farul Constanța va fi următoarea adversară a echipei lui Zeljko Kopic, după care va urma meciul de pe teren propriu cu Oțelul Galați.