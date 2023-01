S-a înțeles cu FCSB, dar e ”cu sufletul lângă Dinamo”! Ce spunea Sorescu, în urmă cu o săptămână

La aproape o săptămână după declarațiile de dragoste făcute pentru Dinamo, Sorescu s-a înțeles cu cei de la FCSB, astfel că mai rămâne doar ca vicecampioana să ajungă la un acord și cu Rakow Czestochowa, care nu vrea să-l cedeze gratis, așa cum și-ar dori clubul condus de Gigi Becali.

S-a înțeles cu FCSB, dar e ”cu sufletul lângă Dinamo”!

Recent, Sorescu a vorbit despre perioada petrecută la ”echipa de suflet a tatălui său”, unde a fost și căpitan. Internaționalul român a dezvăluit că a refuzat mai multe echipe pentru a rămâne la Dinamo.

„Știu cât e de greu, chiar dacă anumite lucruri nu se văd. Sincer, nu văd chiar foarte bine situația de la Dinamo. E greu, pentru că Dinamo a fost obișnuită cu un anumit țel, țelul acela a fost mereu să se bată acolo sus, să fie o forță în Liga 1. Pe Dinamo o urmăresc, când am posibilitatea. Sunt cu sufletul lângă Dinamo.

Este echipa pentru care am refuzat anumite oferte. M-am dus cu sufletul și gânduri bune, mai ales că este echipa de suflet a tatălui meu. Am vrut să-i fac o bucurie. Am refuzat multe echipe, nu vreau să dau nume.

Nu regret nicio alegere făcută. A fost o plăcere să îmbrac tricoul lui Dinamo. Faptul că am fost căpitanul echipei e ceva ce nu pot descrie în cuvinte”, spunea Sorescu, în urmă cu o săptămână, pentru AS.ro.

Deian Sorescu a evoluat la Dinamo între 2018 și 2022 și a plecat de la gruparea ”roș-albă” din postura de golgheter. A marcat de 29 de ori și a oferit 26 de pase decisive, în toate competițiile, pentru fosta sa echipă.

FCSB vrea să îl transfere pe Deian Sorescu de la Rakow

Informația este confirmată de impresarul Ioan Becali, care spune că tot ce lipsește acum este acordul celor de la Rakow pentru împrumut.

"Da, îl vrea FCSB împrumut, dar nu avem răspuns încă de la polonezi. Steaua (n.r - FCSB) cu jucătorul s-au pus de acord. Așteptăm de la polonezi să ne spună dacă sunt de acord. Ar fi un mare câștig pentru FCSB. Da, și pentru FCSB, și pentru jucător", a spus Ioan Becali, pentru PRO TV.

Deian Sorescu joacă la Rakow din ianuarie 2022, după ce a fost cumpărat de la Dinamo, în schimbul sumei de 800.000 de euro. La formația poloneză a câștigat deja două trofee - Cupa și Supercupa Poloniei.