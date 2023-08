Rică Răducanu susține că a găsit marele vinovat de la Rapid

Prahovenii și-au adjudecat cele trei puncte după autogolurile lui Răzvan Oaidă și Borja Valle, iar eșecul a generat revolta în tribune. "Să vă fie rușine!" / "Să vină banii!" au fost doar două dintre scandările pe care au marșat fanii formației din Giulești. În același timp, a fost luat în colimator președintele echipei, Daniel Niculae.

Rică Răducanu spune că Daniel Niculae e vinovat

Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale, a vorbit despre eșecul formației care țintește în acest sezon titlul în Superliga, dar după cinci etape a strâns doar cinci puncte.

"Mă deranjează ca suporter. Acum nu mai sunt băgat în seamă de nimeni din club. Ce să zic? M-am uitat. Am rezistat. M-a luat nevasta mea la mişto, dar am rezistat. Rapidul intră în istorie oricum în toate felurile. Acum intră cu autogolurile astea. Au început două la un meci, unul la altul. Intrăm în istorie să ne ţină minte lumea.

(n.r. Galeria l-a înjurat pe Niculae) Trebuia să-l injure de mai demult. Nicu (n.r. Daniel Niculae) stă cam de mult timp pe acolo fără să facă nimic concludent. Rezultate sau să ajute cu ceva clubul. Eu aşa cred”, a declarat Rică Răducanu, potrivit Orange Sport.

Daniel Niculae, fostul mare atacant al Rapidului și al naționalei, e președinte la gruparea giuleșteană din 2021. Nico a jucat în carieră la formații precum Auxerre sau AS Monaco.

Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a spus la finele meciului că jucătorii săi au fost... bulversați!

„Băieţii au făcut un meci slab, am făcut din nou două cadouri, este inexplicabil ceea ce se întâmplă. Presiunea ne-a apăsat. Prima repriză am împins bine jocul, am ajuns în careu, dar am greşit ultima pasă. Din păcate presiunea asta este grea pentru unii jucători. Nu am avut mintea limpede, am fost bulversaţi, am rămas surprins, credeam că vom face un meci bun.

Am făcut prea puţin, trebuie reglate multe lucruri, avem nevoie de moral. Sunt probleme în acest moment, ştiu că Rapidul e o echipă de tradiţie în România. Când nu sunt rezultate, e normal să simţi presiunea, dar eu sunt un om echilibrat. Nu mi-e teamă, nu simt presiunea. Principalii actori sunt jucătorii, pe ei i-am văzut distruşi din punct de vedere moral. E important să ne revenim”, a spus Bergodi.