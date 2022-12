Revoluție la Universitatea Craiova: Mihai Rotaru anunță că devine președinte executiv și va decide tot. Ce se întâmplă cu Sorin Cârțu

Nemulțumit de "eșecul managementului" în urma demisiei lui Mihai Rădoi, Rotaru anunță că de acum și până la finalul sezonului va fi implicat în toate deciziile importante din cadrul clubului, mai puțin în alcătuirea echipei.

Mihai Rotaru: "Este un eșec al managementului. Voi conduce din nou clubul"

"Eu de doi ani de zile am stat departe de echipă. De când a venit domnul Rădoi, am stat și mai departe. Din acest moment, m-am implicat înapoi în ceea ce înseamnă viața clubului. Eu am stat departe doi ani de zile, dar începând de la acea demisie, pot să spun că a fost un eșec al unui anumit tip de management - managementul prin care delegăm responsabilități, fiecare să-și facă treaba.

Și am ajuns într-o situație neplăcută. Având în vedere că am condus timp de șapte ani clubul, din 2013 și până în 2020, voi conduce acest club din nou, până în vară. Nu înseamnă că fac echipa sau că aleg eu jucătorii, pentru că nu am eu timp, dar mă voi implica și voi conduce din nou executiv acest club", a spus Rotaru, la Digisport.

Mihai Rotaru: "Voi fi președinte executiv. Eu voi aproba transferurile, numirea de antrenor sau bugetul"

Întrebat concret ce va face din acest moment, Rotaru a oferit mai multe exemple și a spus că vrea să preia modelul unor președinți executivi din țări importante.

"Voi funcționa ca un președinte de club. Așa cum funcționează în Germania sau Anglia președinții, așa voi funcționa și eu. Sunt un președinte executiv.

Voi aproba din nou transferurile, voi aproba numirea de antrenor, voi aproba configurare staff-ului tehic, voi aproba bugetul de venituri și cheltuieli, voi aproba transferurile, voi face ceea ce am făcut până în 2020", a explicat Rotaru.

Mihai Rotaru: "Sorin Cârțu va fi lângă mine, dar eu voi conduce clubul"

În prezent, postul de președinte al Universității Craiova este ocupat de Sorin Cârțu, iar Rotaru spune că lucrurile nu se vor schimba, urmând să se consulte cu legenda oltenilor: "Va fi lângă mine, dar eu voi conduce clubul din punct de vedere executiv. Sorin Cârțu va fi lângă mine".